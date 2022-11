Boye diu que Puigdemont no tornarà fins que no hi hagi sentència a Europa

L’advocat Gonzalo Boye ha assegurat que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya fins que no hi hagi una sentència a Europa, tot i que ha avançat que el retorn del president català a l’exili està “més a prop” del que s’imagina la gent. “No serà abans de febrer”, ha assegurat en una entrevista a RAC1. Boye ha garantit que la reforma de la sedició anunciada per Pedro Sánchez no servirà per accelerar el retorn de Puigdemont i que la mesura només beneficia Marta Rovira. L’advocat creu que la derogació de la sedició “no és una solució” perquè “s’ha canviat el collar, però es continua amb el mateix gos”.

Boye ha explicat que, amb el redactat actual, el nou delicte de desordres públics agreujats hauria servit igual per condemnar igualment Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ja que la interpretació dels fets es torna a deixar en mans del Tribunal Suprem i dels jutges. Segons el lletrat, amb les resolucions europees favorables “no haurien” de detenir Puigdemont, tot i que són conscients que hi ha un risc important que les autoritats espanyoles tirin pel dret. Boye creu que una sentència europea no donaria “suport legal” a la detenció de Puigdemont.

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, durant una entrevista / ACN

Marta Rovira reconeix que amb la reforma no pot tornar

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha reconegut que “només” amb la reforma del delicte de sedició anunciada per Pedro Sánchez “no podria tornar a Catalunya amb garanties”. En un fil de Twitter, la dirigent republicana ha afirmat que el seu partit donarà sempre suport “a totes aquelles reformes que dificultin l’aplicació arbitrària del Codi Penal o que sigui perjudicial per a la pluralitat i la dissidència política”, però ha recordat que l’objectiu final “és l’amnistia (per a tothom qui té una causa oberta en relació amb l’1 d’octubre) i la resolució del conflicte polític mitjançant un referèndum”.