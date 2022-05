Una alcaldessa del PDeCat, contrària a passar a Junts, deixa el càrrec

Montserrat Candini, una de les alcaldesses del PDeCat que s’havia resistit a fer el pas a Junts quan les formacions van trencar, ha anunciat aquest dimecres que dimiteix després d’11 anys en el càrrec. Candini va ser escollida alcaldessa de Calella fa 11 anys i la renúncia al càrrec, segons ha explicat en un fil de missatges a Twitter, es deu a raons de salut. “Al novembre em van diagnosticar càncer, una malaltia que et fa veure la vida des d’una nova perspectiva”, ha assegurat.

L’encara alcaldessa de Calella explica que l’han operat i sotmès a quimioteràpia “i les coses van bé”. No obstant això, l’alcaldessa —que també va ser diputada al Parlament— creu que li “cal temps i tranquil·litat” per recuperar-se del tot. “Governar així no seria bo ni per mi ni per la ciutat”, ha afegit la política.

Candini assegur que en l’exercici del càrrec s’hi ha “deixat la pell” però “ara no puc seguir”, admet, i és per això que ha presentat al renúncia a la l’alcaldia. “He dedicat bona part de la vida a servir al país, des de la Generalitat, des del Parlament, des del Senat espanyol però, sobretot, sobretot des de l’Ajuntament de Calella”, escriu.

Candini, una de les alcaldesses ‘resistents’ del PDeCat

Candini és una de les integrants del PDeCat que s’havia resistit a fer el pas a Junts per Catalunya i s’havia mantingut dins del partit demòcrata per la defensa de valors més liberals. En un dels seus missatges avui, Candini opina que el “progrés de les persones i dels territoris s’aconsegueix unint la iniciativa pública i la privada” i afegeix que “allò públic ha de servir sobretot per dues coses: per posar les condicions idònies perquè el privat pugui fer la seva feina, produir, generar llocs de treball i generar riquesa, i per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats perquè ningú quedi enrere”.

La renúncia de Candini podria obrir opcions a Junts, que els darrers mesos està en converses amb alcaldes del PDeCat per intentar la seva adhesió de cara a les eleccions municipals del 2023. Segons ha pogut saber EL MÓN, els responsables de dur les converses amb els alcaldes del PDeCat eren coneixedors de la situació de Candini i s’han mostrat respectuosos a l’hora de mirar d’establir-hi converses.

Turull es tanca a pactes amb el PDeCat per les municipals

Precisament aquest dimecres, l’actual vicepresident de Junts Jordi Turull s’ha referit als possibles acords amb els alcaldes del PDeCat que no s’ha sumat a Junts. En una entrevista a Els Matins de TV3, Turull ha dit que “amb el PDeCat no hi ha acord per anar junts”. Ara bé, ha afirmat que “hi ha alcaldes de l’1-O que després del que ha passat en el PDeCat o Centrem sí que tenen la voluntat de sumar a l’espai de Junts, estem oberts”. “Estem oberts a candidatures municipals amb independentistes, però sense acord com a tal amb altres partits”, ha agregat.

Marc Solsona, del PDeCat, entrevistat el 2020 quan encara era diputat de JxCat / EP

Fonts del PDeCat van explicar dies enrere a EL MÓN que estaven molt atents al que pogués passar al Congrés de Junts el 4 de juny a Argelers perquè consideren que si la nova executiva canvia es podrien obrir possibilitats d’interlocució. El fet que la precandidatura anunciada ahir mostri un pes específic del sector més proper a Laura Borràs podria dificultar aquesta entesa.

A aquest escenari, però, s’hi afegeix a més a més la incògnita al voltant del judici sobre la propietat de les sigles de la marca Junts per Catalunya que s’ha de fer al jutjat de primera instància número 3 de Barcelona, a instàncies del PDeCat. La vista se celebrarà el 23 de maig i, si la jutgessa estima la demanda, el partit de David Bonvehí tornarà a tenir-ne la propietat.