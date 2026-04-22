La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha posat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, entre l’espasa i la paret i li ha demanat que convoqui eleccions. La líder de la formació juntaire ha acusat el govern i el cap de l’executiu d’utilitzar Catalunya per fer “propaganda” mentre l’Estat espanyol i les seves institucions i dirigents menystenen les institucions catalanes i els ciutadans del país. Durant la seva intervenció en la sessió de control al Congrés dels Diputats Nogueras ha carregat contra Sánchez i ha assegurat que “porta massa temps ocupant el poder sense una majoria, culpa de tot a la dreta, però hi pacta quan li convé. Incompleix els acords, aprova polítiques d’esquena al Parlament i no aplica les que s’hi aproven. La cirereta del panorama són els casos de corrupció que l’envolten”, uns fets que han causat que la portaveu juntaire a la cambra espanyola hagi preguntat al president espanyol “quin argument democràtic li queda per no convocar eleccions?”.
En declaracions recollides per l’ACN, Nogueras ha lamentat la situació que pateixen els catalans a l’Estat espanyol i ha assegurat que “els catalans treballem, generem riquesa, sostenim el sistema i paguem la festa a Espanya, mentre vostès ofeguen amb impostos la classe mitjana i treballadora”. A més, la portaveu de Junts al Congrés també ha carregat contra el PSOE i la seva forma de fer polítiques a la cambra espanyola, acusant-lo “d’empobrir la gent per després subsidiar-la” aprovant mesures “per la porta del darrere”. “Imposen una regularització, però no la paguen. Espanya convida, però ho paguen i ho pateixen els ciutadans de Catalunya”, ha etzibat Nogueras en referència al procés de regularització d’immigrants.
Sánchez s’enroca
Davant de les paraules de Junts, el president del govern espanyol ha assegurat que el que empobreix els ciutadans catalans i espanyols són les guerres, i ha aprofitat per treure pit de les mesures i ajudes acordades per l’executiu espanyol per donar suport a les famílies i les empreses afectades per les conseqüències de la guerra a l’Iran. Pel que fa a la regularització d’immigrants, el president espanyol ha preguntat a Junts quin és el problema en reconèixer els drets a les persones que viuen i treballen a l’Estat espanyol. “Quin problema tenen? Més quan veiem que la migració contribueix al creixement”, ha etzibat un Sánchez que ha assegurat que el govern espanyol “reconeixerà drets i farà de Catalunya i Espanya països millors”.