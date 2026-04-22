Nogueras posa Sánchez entre l’espasa i la paret i li demana eleccions
Jose Díaz
22/04/2026 11:28

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha posat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, entre l’espasa i la paret i li ha demanat que convoqui eleccions. La líder de la formació juntaire ha acusat el govern i el cap de l’executiu d’utilitzar Catalunya per fer “propaganda” mentre l’Estat espanyol i les seves institucions i dirigents menystenen les institucions catalanes i els ciutadans del país. Durant la seva intervenció en la sessió de control al Congrés dels Diputats Nogueras ha carregat contra Sánchez i ha assegurat que “porta massa temps ocupant el poder sense una majoria, culpa de tot a la dreta, però hi pacta quan li convé. Incompleix els acords, aprova polítiques d’esquena al Parlament i no aplica les que s’hi aproven. La cirereta del panorama són els casos de corrupció que l’envolten”, uns fets que han causat que la portaveu juntaire a la cambra espanyola hagi preguntat al president espanyol “quin argument democràtic li queda per no convocar eleccions?”.

En declaracions recollides per l’ACN, Nogueras ha lamentat la situació que pateixen els catalans a l’Estat espanyol i ha assegurat que “els catalans treballem, generem riquesa, sostenim el sistema i paguem la festa a Espanya, mentre vostès ofeguen amb impostos la classe mitjana i treballadora”. A més, la portaveu de Junts al Congrés també ha carregat contra el PSOE i la seva forma de fer polítiques a la cambra espanyola, acusant-lo “d’empobrir la gent per després subsidiar-la” aprovant mesures “per la porta del darrere”. “Imposen una regularització, però no la paguen. Espanya convida, però ho paguen i ho pateixen els ciutadans de Catalunya”, ha etzibat Nogueras en referència al procés de regularització d’immigrants.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, en una imatge de l’11 de febrer a la tribuna de l’hemicicle / ACN

Sánchez s’enroca

Davant de les paraules de Junts, el president del govern espanyol ha assegurat que el que empobreix els ciutadans catalans i espanyols són les guerres, i ha aprofitat per treure pit de les mesures i ajudes acordades per l’executiu espanyol per donar suport a les famílies i les empreses afectades per les conseqüències de la guerra a l’Iran. Pel que fa a la regularització d’immigrants, el president espanyol ha preguntat a Junts quin és el problema en reconèixer els drets a les persones que viuen i treballen a l’Estat espanyol. “Quin problema tenen? Més quan veiem que la migració contribueix al creixement”, ha etzibat un Sánchez que ha assegurat que el govern espanyol “reconeixerà drets i farà de Catalunya i Espanya països millors”.

