La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha puesto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entre la espada y la pared y le ha pedido que convoque elecciones. La líder de la formación juntaire ha acusado al gobierno y al jefe del ejecutivo de utilizar Cataluña para hacer «propaganda» mientras el Estado español y sus instituciones y dirigentes menosprecian las instituciones catalanas y los ciudadanos del país. Durante su intervención en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Nogueras ha cargado contra Sánchez y ha asegurado que «lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, culpa de todo a la derecha, pero pacta con ella cuando le conviene. Incumple los acuerdos, aprueba políticas a espaldas del Parlamento y no aplica las que se aprueban. La guinda del panorama son los casos de corrupción que lo rodean», unos hechos que han llevado a la portavoz juntaire en la cámara española a preguntar al presidente español «¿qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?».

En declaraciones recogidas por la ACN, Nogueras ha lamentado la situación que sufren los catalanes en el Estado español y ha asegurado que «los catalanes trabajamos, generamos riqueza, sostenemos el sistema y pagamos la fiesta a España, mientras ustedes ahogan con impuestos a la clase media y trabajadora». Además, la portavoz de Junts en el Congreso también ha cargado contra el PSOE y su forma de hacer políticas en la cámara española, acusándolo «de empobrecer a la gente para luego subsidiarla» aprobando medidas «por la puerta trasera». «Imponen una regularización, pero no la pagan. España invita, pero lo pagan y lo sufren los ciudadanos de Cataluña», ha espetado Nogueras en referencia al proceso de regularización de inmigrantes.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una imagen del 11 de febrero en la tribuna del hemiciclo / ACN

Sánchez se atrinchera

Ante las palabras de Junts, el presidente del gobierno español ha asegurado que lo que empobrece a los ciudadanos catalanes y españoles son las guerras, y ha aprovechado para presumir de las medidas y ayudas acordadas por el ejecutivo español para apoyar a las familias y empresas afectadas por las consecuencias de la guerra en Irán. En cuanto a la regularización de inmigrantes, el presidente español ha preguntado a Junts cuál es el problema en reconocer los derechos a las personas que viven y trabajan en el Estado español. «¿Qué problema tienen? Más cuando vemos que la migración contribuye al crecimiento», ha espetado un Sánchez que ha asegurado que el gobierno español «reconocerá derechos y hará de Cataluña y España países mejores».