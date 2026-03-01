L’excandidata a presidenta d’ERC deixa el partit amb un comiat demolidor

L’excandidata a presidir Esquerra Republicana Helena Solà ha decidit donar-se de baixa del partit per “coherència i dignitat política”. La republicana ha comunicat la seva renúncia a través de les xarxes socials, criticant l’acostament dels republicans al PSC. “S’ha desdibuixat l’eix nacional fins al punt que sembla subordinat a altres prioritats”, ha lamentat.
Solà ha reivindicat el paper d’Esquerra Republicana els darrers anys, assumint que “va assolir la pitjor part de la repressió després de l’1 d’octubre”, però tanca ara aquest capítol –n’ha estat militant durant 21 anys– perquè la formació “ha canviat”. “No es tracta d’un canvi circumstancial, es tracta d’una deriva sostinguda que ha convertit ERC en un partit desorientat, sense rumb ni projecte”, ha piulat.
“Cada dia que passa ERC és més petita i més fiable”, lamenta la diputada en l’escrit, i acusa la direcció de “manca de lideratge” i de debilitar el projecte polític d’ERC. “Modificar estatuts per allargar mandats, no retre comptes políticament o evitar posicionar-se en decisions transcendents són símptomes d’una cultura interna que s’ha anat deteriorant”, li retreu en el comunicat.
Crítiques a l’acostament d’ERC al PSC
Solà va presentar-se a les eleccions presidencials d’ERC com a cara visible de Foc Nou, candidatura que va compartir amb l’exconseller Alfred Bosch i amb el regidor de Sabadell Gabriel Fernàndez. Mesos més tard, lamenta que el partit hagi aprofundit en el seu acostament al PSC. La diputada recorda que la seva candidatura va oposar-se a la investidura de Salvador Illa i ara acusa la cúpula anterior d’imposar un assemblearisme “més estètic que real”.
En tot cas, admet que l’elecció d’Illa “podia interpretar-se com una decisió tàctica” en un moment en què ERC no tenia candidat per a una repetició electoral i mirava de foragitar els escàndols de les campanyes de falsa bandera, com ara els cartells contra l’Alzheimer que van afectar els germans Maragall. “El que no és tàctic és la dinàmica posterior”, justifica. “Donar suport a uns pressupostos que ni tan sols s’han negociat amb nosaltres no és responsabilitat institucional, és renúncia. I la renúncia permanent no construeix cap projecte”, afegeix en el comunicat. Solà insisteix que “ERC no deu res al PSC”.
Solà també carrega la “professionalització excessiva i cronificada de la política”, que ha acabat generant “dependències prolongades, silencis i pors” dins del partit. “On hi havia orgull de pertinença, avui hi ha decepció”, apunta Solà, que veu l’adeu com la sortida més “coherent”. “El partit que he sentit com a meu des que tinc ús de raó ha deixat de ser-ho. I no per un desacord puntual, sinó per una transformació profunda que ja no puc ignorar”, recalca. “No puc continuar vinculada, ni tan sols com a militant, a allò que ja no comparteixo ni políticament ni èticament”, conclou l’escrit.