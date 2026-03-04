Dos consellers i un diputat dels Comuns han tornat a sortir per demanar a ERC que aprovi els pressupostos de Salvador Illa. L’executiu els portarà al Ple, malgrat que els republicans han presentat una esmena a la totalitat, i tant Govern com Comuns els apressen per canviar d’opinió. Són els pressupostos amb la despesa “més gran de la història” al Departament de Drets Socials, ha dit la consellera del ram Mònica Martínez Bravo. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha afegit el conflicte obert a l’Iran per justificar-ne la necessitat, i ha reclamat “responsabilitat” i “generositat” a la resta de grups.
“Estem immersos en un ambient complex i de tensions geopolítiques, i nosaltres continuarem ajudant els nostres sectors econòmics, especialment l’agroalimentari”, ha apuntat Ordeig. El conseller ha citat els pescadors i ramaders, que “necessiten que les administracions estiguin al seu costat i tinguin els recursos necessaris per respondre a les demandes i als reptes” del moment. “Necessitem certeses”, ha insistit, en relació amb l’aprovació dels pressupostos.
La consellera Martínez Bravo també ha desgranat els números del seu Departament, “el tercer que més creix”. L’executiu destinarà 4.248 milions a Drets Socials. Aquests números permetrien, ha assegurat, millorar l’estat del benestar i reduir les llistes d’espera en dependència i discapacitat; es crearà 1.000 noves places residencials i 300 a tasques de protecció de la infància. La consellera ha apuntat que el pressupost permet fer front amb més garanties a la crisi de l’habitatge, entre altres aspectes. Números que busquen convèncer novament esquerra.
Els Comuns demanen “no esperar”
“Potser no té pressupostos a l’abril, però si Illa compleix la paraula donada els podem tenir al juny”, ha dit aquest matí la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, en una entrevista a TVE. “Que els tornin a presentar si a l’abril decauen”, ha remarcat. La dirigent republicana ha assegurat que la formació sobiranista necessita “garanties o compromisos de modificacions legislatives” que permetin recaptar l’IRPF a Catalunya.
Hores més tard, el diputat dels Comuns Lluís Mijoler ha afirmat que “no podem esperar a demà” i ha instat ERC a aprovar-los en la màxima “brevetat” possible. En una atenció als mitjans, recollida a l’ACN, ha prioritzat l’aprovació dels pressupostos a la recaptació de l’IRPF, l’aspecte que, segons diu ERC, no permet desencallar negociacions pressupostàries. “La situació d’incertesa internacional pot tenir conseqüències directes a Catalunya”, ha insistit Mijoler.