Dos consejeros y un diputado de los Comuns han vuelto a salir para pedir a ERC que apruebe los presupuestos de Salvador Illa. El ejecutivo los llevará al Pleno, a pesar de que los republicanos han presentado una enmienda a la totalidad, y tanto el Gobierno como los Comuns los apremian para cambiar de opinión. Son los presupuestos con el gasto «más grande de la historia» en el Departamento de Derechos Sociales, ha dicho la consejera del ramo Mònica Martínez Bravo. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha añadido el conflicto abierto en Irán para justificar su necesidad, y ha reclamado “responsabilidad” y “generosidad” al resto de grupos.

«Estamos inmersos en un ambiente complejo y de tensiones geopolíticas, y nosotros continuaremos ayudando a nuestros sectores económicos, especialmente el agroalimentario», ha apuntado Ordeig. El consejero ha citado a los pescadores y ganaderos, que «necesitan que las administraciones estén a su lado y tengan los recursos necesarios para responder a las demandas y a los retos» del momento. “Necesitamos certezas”, ha insistido, en relación con la aprobación de los presupuestos.

La consejera Martínez Bravo también ha desglosado los números de su Departamento, “el tercero que más crece”. El ejecutivo destinará 4.248 millones a Derechos Sociales. Estos números permitirían, ha asegurado, mejorar el estado del bienestar y reducir las listas de espera en dependencia y discapacidad; se crearán 1.000 nuevas plazas residenciales y 300 en tareas de protección de la infancia. La consejera ha apuntado que el presupuesto permite hacer frente con más garantías a la crisis de la vivienda, entre otros aspectos. Números que buscan convencer nuevamente a la izquierda.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante su discurso en el consejo nacional del partido

Los Comuns piden “no esperar”

“Quizás no tenga presupuestos en abril, pero si Illa cumple la palabra dada los podemos tener en junio”, ha dicho esta mañana la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una entrevista a TVE. “Que los vuelvan a presentar si en abril decaen”, ha remarcado. La dirigente republicana ha asegurado que la formación soberanista necesita “garantías o compromisos de modificaciones legislativas” que permitan recaudar el IRPF en Cataluña.

Horas más tarde, el diputado de los Comuns Lluís Mijoler ha afirmado que “no podemos esperar a mañana” e instó a ERC a aprobarlos en la máxima “brevedad” posible. En una atención a los medios, recogida por la ACN, ha priorizado la aprobación de los presupuestos a la recaudación del IRPF, el aspecto que, según dice ERC, no permite desbloquear negociaciones presupuestarias. «La situación de incertidumbre internacional puede tener consecuencias directas en Cataluña», ha insistido Mijoler.