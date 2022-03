El partit de Germà Gordó proposa aprovar una Constitució catalana

Convergents, el partit que lidera Germà Gordó, ha celebrat aquest dissabte el seu congrés. Un conclave que ha servit per dibuixar l’estratègia de la formació sobiranista de cara els propers dos anys en base l’actual situació política. Entre les novetats de la seva ponència política es troba la redacció i aprovació d’una “constitució catalana” oberta a poder integrar Catalunya dins el regne d’Espanya.

“Hem de superar la situació actual, i tot passa per la superació de l’estat autonòmic i tenir una constitució nacional catalana, el Regne d’Espanya haurà de triar si la vol dins o fora”, ha argumentat Gordó en declaracions a El Món. Precisament, en aquest congrés Gordó ha estat reelegit president del partit. Com a President del partit a Germà Gordó, com a Secretària General a Teresa Pitarch i com a Secretari d’Organització a Josep Vidal.

Germà Gordó

El títol del congrés, directe: “Llibertat, Amnistia i Constitució Catalana”. Un algoritme que ha permès aprovar una Ponència Ideològica que la formació defineix com “una crida a la defensa de les llibertats individuals de les catalanes i els catalans, la defensa de la propietat i iniciativa privades i la defensa de les llibertats col·lectives de la nació catalana, especialment el Dret d’Autodeterminació”.

Així mateix, la formació assegura que aquest II Congrés “ha reafirmat l’existència de Convergents com a partit nacional català -reivindiquem la nació catalana sencera-, sobiranista -el Dret a l’Autodeterminació és un inalienable-, de centre ampli -el nostre partit és un partit social, humanista i liberal- i d’ordre -la defensa de les llibertats individuals i col·lectives”. En aquest sentit, indica que “s’ha de fer d’acord amb l’ordenament jurídic, ordenament que no pot ser una paret per al desenvolupament d’aquestes llibertats”. D’aquí la proposta d’una carta magna catalana.

El diputat no adscrit Germà Gordó

Per altra banda, Convergents ha subratllat els motius de la seva creació. Va néixer com un spin off de CDC un cop es va crear el Partit Demòcrata Català Europeu (PDeCAT) per la “necessitat d’una força política que aglutinés tot l’espai catalanista i sobiranista, de centre i d’ordre, un espai polític orfe des del punt de vista de la seva representació a nivell institucional”. En aquest marc, la ponència política es posa deures de continuar treballant amb aquest objectiu. De fet, Convergents va ser l’impulsor de la fusió freda de partits com el PDeCAT, Lliures o el partit que va impulsar Sílvia Requena i Josep Ramon Bosch, la Lliga, per crear un nou espai electoral de cara les municipals de 2023 o un virtual avançament electoral al Parlament.

El II Congrés de Convergents també ha exigit la desaparició dels impostos de Patrimoni, de Successions i de Donacions. Els militants també han escollit com a Defensor del Militant, Magí Pallarès, guanyador de les darreres eleccions municipals a Sant Jaume dels Domenys.