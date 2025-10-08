El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet servir el torn de rèplica al grup parlamentari d’Esquerra Republicana durant el debat de política general al Parlament de Catalunya per anunciar un acord “important” amb la Sareb per “gestionar el patrimoni que té a Catalunya, 13.000 habitatges i 300 solars” els pròxims quatre anys. Ho ha anunciat l’endemà de traslladar a la cambra catalana un “acord de país” per mobilitzar tot el sòl urbanitzable per intentar construir “més de 210.000 habitatges” i destinar entre un 40 i un 50% del total a lloguer assequible. Illa ha detallat que l’acord amb el Ministeri d’Habitatge és per gestionar “tot el patrimoni” de la Sareb a Catalunya.
Durant la resposta a Josep Maria Jové (ERC), que li ha advertit que està “en temps de descompte”, Illa ha detallat que el protocol es va acordar dimarts amb el Ministeri d’Habitatge i es formalitzarà en les pròximes setmanes. “No podem deixar res per fer i hem d’intervenir el mercat quan no funciona. Ho hem de fer tot”, ha defensat el president de la Generalitat, i ha explicat que els 300 solars s’incorporaran a la reserva pública i els immobles seran per a usdefruit de la Generalitat. L’acord s’ha anunciat després que la Sareb es compromet fa un any a estudiar quants solars podia cedir a la Generalitat perquè els incorpori a la Reserva Pública de Solars, que incorpora tots aquells terrenys aptes per a la construcció d’habitatges de protecció oficial de forma immediata.
Finançament i “conflicte polític”
Sobre el finançament singular, ha reiterat que complirà els acords amb ERC en aquesta matèria: “Sé que per a vostès és un acord troncal, també ho és per a mi i per al meu Govern”, ha dit després de l’advertència dels republicans de no negociar els pressupostos si no es concreta la proposta. En aquest sentit, ha assegurat que el Govern està compromès i treballant-hi, i que li consta que també ho està l’executiu espanyol, però, tot i això, ha defensat que el grau de compliment dels acords d’investidura amb els republicans és “notable”. Illa, a més, ha admès que “a Catalunya hi ha un conflicte polític”, però ha demanat resoldre’l políticament.
Illa s’obre a estudiar les propostes de Junts
El president de la Generalitat ho ha dit després que el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha anunciat que sotmetran a votació de la cambra el preàmbul de l’acord de Brussel·les: “A veure què vota vostè i a veure què en pensa. Sobre el conflicte polític veurem quin és el seu posicionament perquè apliquen una doble vara de mesurar”. “O hi ha normalitat o hi ha conflicte polític pendent de resoldre”, ha advertit el juntaire, que ha emplaçat els socialistes a set conscients que cal “un punt d’inflexió” amb les votacions de dijous. Illa ha dit que està disposat a estudiar totes les propostes de resolució de Junts “sempre que no entrin en contradicció” amb els acords signats amb ERC i Comuns per a la seva investidura. Illa, a més, ha volgut subratllar que ells no van intervenir en l’acord amb el PSOE, però que ells fan “tot el que poden” perquè es compleixin els acords. “No ho obstaculitzem”, ha reblat.
