El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha utilizado el turno de réplica al grupo parlamentario de Esquerra Republicana durante el debate de política general en el Parlamento de Cataluña para anunciar un acuerdo “importante” con la Sareb para “gestionar el patrimonio que tiene en Cataluña, 13.000 viviendas y 300 solares” los próximos cuatro años. Lo ha anunciado al día siguiente de trasladar a la cámara catalana un “acuerdo de país” para movilizar todo el suelo urbanizable para intentar construir “más de 210.000 viviendas” y destinar entre un 40 y un 50% del total a alquiler asequible. Illa ha detallado que el acuerdo con el Ministerio de Vivienda es para gestionar “todo el patrimonio” de la Sareb en Cataluña.

Durante la respuesta a Josep Maria Jové (ERC), que le ha advertido que está “en tiempo de descuento”, Illa ha detallado que el protocolo se acordó el martes con el Ministerio de Vivienda y se formalizará en las próximas semanas. “No podemos dejar nada por hacer y debemos intervenir en el mercado cuando no funciona. Debemos hacerlo todo”, ha defendido el presidente de la Generalitat, y ha explicado que los 300 solares se incorporarán a la reserva pública y los inmuebles serán para usufructo de la Generalitat. El acuerdo se ha anunciado después de que la Sareb se comprometiera hace un año a estudiar cuántos solares podía ceder a la Generalitat para que los incorpore a la Reserva Pública de Solares, que incorpora todos aquellos terrenos aptos para la construcción de viviendas de protección oficial de forma inmediata.

Financiación y “conflicto político”

Sobre la financiación singular, ha reiterado que cumplirá los acuerdos con ERC en esta materia: “Sé que para ustedes es un acuerdo troncal, también lo es para mí y para mi Gobierno”, ha dicho tras la advertencia de los republicanos de no negociar los presupuestos si no se concreta la propuesta. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno está comprometido y trabajando en ello, y que le consta que también lo está el ejecutivo español, pero, aun así, ha defendido que el grado de cumplimiento de los acuerdos de investidura con los republicanos es “notable”. Illa, además, ha admitido que “en Cataluña hay un conflicto político”, pero ha pedido resolverlo políticamente.

Salvador Illa en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 08.10.2025 | Mireia Comas

Illa se abre a estudiar las propuestas de Junts

El presidente de la Generalitat lo ha dicho después de que el presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Albert Batet, anunciara que someterán a votación de la cámara el preámbulo del acuerdo de Bruselas: “A ver qué vota usted y a ver qué piensa. Sobre el conflicto político veremos cuál es su posicionamiento porque aplican una doble vara de medir”. “O hay normalidad o hay conflicto político pendiente de resolver”, ha advertido el miembro de Junts, que ha emplazado a los socialistas a ser conscientes de que hace falta “un punto de inflexión” con las votaciones del jueves. Illa ha dicho que está dispuesto a estudiar todas las propuestas de resolución de Junts “siempre que no entren en contradicción” con los acuerdos firmados con ERC y Comuns para su investidura. Illa, además, ha querido subrayar que ellos no intervinieron en el acuerdo con el PSOE, pero que ellos hacen “todo lo que pueden” para que se cumplan los acuerdos. “No lo obstaculizamos”, ha rematado.

