El PP titlla Illa de “palanganero” de Sánchez i Puigdemont

“No s’ha recuperat la normalitat política a Catalunya”. Així ha enquadrat, el líder del PPC, Alejandro Fernández, la seva rèplica al discurs del president Salvador Illa, amb què es va encetar el debat de política general aquest dimarts al Parlament de Catalunya. Fernández, fidel al seu estil dur però amb una ironia a voltes de traç fi, i a voltes, de traç gruixut, ha carregat contra el que considera que fa Illa amb el càrrec. De fet, l’ha titllat de “suplent de Santos Cerdán”, com a negociador del PSOE amb Junts. “És un mediador de debilitats i conflictes”, ha continuat per rematar la crítica titllant Illa de “palanganero de Sánchez i Puigdemont”.
Fernández ha resumit en sis punts les propostes “alternatives” del PP als projectes del PSC al Govern. Fernández li ha recordat a Illa que fa vuit anys es manifestava al seu cantó contra el Procés, en la famosa concentració espanyolista després del referèndum del Primer d’Octubre. Un record que ha contrastat amb l’actual posició de suport amb Junts. Fernández li ha retret el nom de “Chili” en la trama del cas Koldo. Un concepte que per a Fernández, serveix per “convertir el tranquil Illa Chucky el ninot diabòlic”.
En el torn de rèplica, Illa ha estat també fidel al seu estil amb un “he conegut formes més amables d’afecte”. Illa ha defensat reunir-se amb el president a l’exili Carles Puigdemont, perquè té l’obligació de parlar amb el líder del segon partit de la cambra i un expresident. “Vostè s’ha reunit amb Junts i no ho explica”, ha retret amb aspror. Respecte “Chili” li ha demanat que “tregui el peu de la bassa, que acabarà constipat”. I ha acabat el primer torn reptant a Fernández a telefonar a Feijoo perquè almenys “no bloquegi el català a les institucions europees”.
Una reunió amb Junts
Fernández ha negat que s’hagi reunit amb Junts. Una resposta que ha generat una nova rèplica perquè Illa li ha detallat que “era una reunió amb gent del PPC, suposo que n’estava al corrent, i si no ho estava, vostè té un problema”. Fernández s’ha vantat de voler arribar a acords però sempre “respectant els principis” i la “legalitat”. Dos elements que Illa ha defensat haver mantingut.