El PP llama a Illa «lacayo» de Sánchez y Puigdemont

«No se ha recuperado la normalidad política en Cataluña». Así ha enmarcado, el líder del PPC, Alejandro Fernández, su réplica al discurso del presidente Salvador Illa, con el que se inició el debate de política general este martes en el Parlamento de Cataluña. Fernández, fiel a su estilo duro pero con una ironía a veces de trazo fino, y a veces, de trazo grueso, ha cargado contra lo que considera que hace Illa con el cargo. De hecho, lo ha llamado «suplente de Santos Cerdán», como negociador del PSOE con Junts. «Es un mediador de debilidades y conflictos», ha continuado para culminar la crítica llamando a Illa «lacayo de Sánchez y Puigdemont».

Fernández ha resumido en seis puntos las propuestas «alternativas» del PP a los proyectos del PSC en el Gobierno. Fernández le ha recordado a Illa que hace ocho años se manifestaba a su lado contra el Proceso, en la famosa concentración españolista después del referéndum del Primero de Octubre. Un recuerdo que ha contrastado con la actual posición de apoyo con Junts. Fernández le ha reprochado el nombre de «Chili» en la trama del caso Koldo. Un concepto que para Fernández, sirve para «convertir al tranquilo Illa en Chucky el muñeco diabólico».

En el turno de réplica, Illa ha sido también fiel a su estilo con un «he conocido formas más amables de afecto». Illa ha defendido reunirse con el presidente en el exilio Carles Puigdemont, porque tiene la obligación de hablar con el líder del segundo partido de la cámara y un expresidente. «Usted se ha reunido con Junts y no lo explica», ha reprochado con aspereza. Respecto a «Chili» le ha pedido que «saque el pie del charco, que acabará resfriado». Y ha terminado el primer turno retando a Fernández a llamar a Feijoo para que al menos «no bloquee el catalán en las instituciones europeas».

Salvador Illa en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 08.10.2025 | Mireia Comas

Una reunión con Junts

Fernández ha negado que se haya reunido con Junts. Una respuesta que ha generado una nueva réplica porque Illa le ha detallado que «era una reunión con gente del PPC, supongo que estaba al tanto, y si no lo estaba, usted tiene un problema». Fernández se ha jactado de querer llegar a acuerdos pero siempre «respetando los principios» y la «legalidad». Dos elementos que Illa ha defendido haber mantenido.