La Mesa permet a Antifrau investigar possibles irregularitats al Parlament

La Mesa ja ha donat resposta a la petició de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i ha decidit autoritzar la investigació de possibles irregularitats en les llicències d’edat i alguns processos de selecció de personal al Parlament de Catalunya. Després que Antifrau hagi facilitat la denúncia anònima que ha rebut sobre aquests fets a la cambra catalana, els membres de l’òrgan han aprovat per unanimitat que pugui avançar en les indagacions. L’oficina, seguint l’article 4.2 de la llei de l’OAC, només pot investigar òrgans estatutaris com el Parlament amb autorització de la Mesa. La petició d’Antifrau es va rebre oficialment la setmana passada i la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, ho va transmetre a la resta de membres, però la decisió no s’ha pres fins aquest dimarts. En aquest sentit, han donat el vistiplau que Antifrau dugui a terme una actuació de versemblança, que és el pas previ a obrir una investigació. Fonts de la Mesa han assegurat que, des de la cambra catalana, s’ofereix màxima col·laboració i transparència i facilitarà tota la informació que es requereixi.

Es vol investigar la concessió de privilegis

La petició que l’OAC ha fet al Parlament assenyala que, una de les possibles irregularitats que volen investigar, és la concessió de privilegis a treballadors de la cambra catalana, com les llicències per edat, la figura que permet als funcionaris cobrar sense treballar a partir dels 60 anys i que es va aprovar l’any 2008. Quan es va fer pública l’aprovació d’aquesta mesura, va aixecar molta polseguera i això va portar el Parlament a aplicar canvis de la normativa interna per evitar que les persones amb llicència cobressin gairebé la totalitat del salari sense prestar cap servei.

Amb la modificació, tot i que poden deixar de treballar uns anys abans de la jubilació, el sou que reben no pot superar el que percebrien si estiguessin ja jubilats. Antifrau també vol indagar alguns processos de selecció, però no ha detallat de quins es tracta.