La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya Laure Vega ha defensat l’esmena a la totalitat contra els pressupostos de Salvador Illa i ha considerat que no suposen la prosperitat compartida que defensa l’executiu socialista, sinó “una estafa” per a la classe treballadora del país. La portaveu anticapitalista ha criticat que a la cambra catalana es parli de la “cultura de l’esforç” mentre que generacions senceres s’han ajustat el cinturó, han treballat, s’han esforçat i ara se les “premia dient-los que amb 35 anys han de compartir pis”. “Això és el que no entenen aquests pressupostos”, ha reblat.
Vega ha considerat que l’esforç dels catalans hauria de ser correspost amb un gest “contundent” del Govern, i ha dit que aquests comptes no estan pensats per “millorar la vida” de la gent, sinó de la “comoditat” de l’executiu socialista. En aquest sentit, ha exposat que el projecte presentat per la consellera Alícia Romero, no contempla mesures per abaixar el preu de la compra, millorar la xarxa i el servei de Rodalies, transformar l’escola pública, blindar la immersió lingüística o posar fi a les llistes d’espera en sanitat. “Què estem votant exactament?”, s’ha preguntat.
També ha constatat que l’únic que veu en aquest projecte de pressupostos és un executiu de “braços caiguts”, i ha dit que els comptes “no estan a l’altura ni de l’esforç” dels ciutadans de Catalunya. “Com a únic partit a l’oposició d’esquerra i per responsabilitat, diem que no als pressupostos”, ha assegurat la diputada de la CUP. “Ser d’esquerres no és dir-ho molt fort. És prendre part de manera clara per la majoria treballadora”, ha reblat.
“Per què els hauríem d’aplaudir?”
“Per què els hauríem d’aplaudir? Aplaudir què? La continuïtat, la inèrcia, la resignació. Perquè el gran projecte del PSC sembla que és la resignació”, ha exposat la diputada anticapitalista que no veu arguments per votar a favor d’uns comptes on els socialistes, amb el suport d’ERC i Comuns, “no donen resposta” als principals problemes del país. “Quan els serveis públics fallen, quan l’habitatge es dispara, quan els serveis no arriben, quan la vida empitjora, arriba el llest de torn i diu que la culpa és de l’immigrant”, ha advertit Laure Vega, que ha acusat els socialistes de no actuar per millorar els serveis públics.