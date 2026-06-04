La diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña Laure Vega ha defendido la enmienda a la totalidad contra los presupuestos de Salvador Illa y ha considerado que no suponen la prosperidad compartida que defiende el ejecutivo socialista, sino «una estafa» para la clase trabajadora del país. La portavoz anticapitalista ha criticado que en la cámara catalana se hable de la «cultura del esfuerzo» mientras que generaciones enteras se han ajustado el cinturón, han trabajado, se han esforzado y ahora se les «premia diciéndoles que con 35 años tienen que compartir piso». «Esto es lo que no entienden estos presupuestos», ha remachado.

Vega ha considerado que el esfuerzo de los catalanes debería ser correspondido con un gesto «contundente» del Gobierno, y ha dicho que estas cuentas no están pensadas para «mejorar la vida» de la gente, sino para la «comodidad» del ejecutivo socialista. En este sentido, ha expuesto que el proyecto presentado por la consejera Alícia Romero, no contempla medidas para bajar el precio de la compra, mejorar la red y el servicio de Rodalies, transformar la escuela pública, blindar la inmersión lingüística o poner fin a las listas de espera en sanidad. «¿Qué estamos votando exactamente?», se ha preguntado.

También ha constatado que lo único que ve en este proyecto de presupuestos es un ejecutivo de «brazos caídos», y ha dicho que las cuentas «no están a la altura ni del esfuerzo» de los ciudadanos de Cataluña. «Como único partido en la oposición de izquierda y por responsabilidad, decimos no a los presupuestos», ha asegurado la diputada de la CUP. «Ser de izquierdas no es decirlo muy fuerte. Es tomar partido de manera clara por la mayoría trabajadora», ha remachado.

La diputada de la CUP Laure Vega interviene en el debate a la totalidad de los presupuestos / Europa Press

«¿Por qué deberíamos aplaudirles?»

«¿Por qué deberíamos aplaudirles? ¿Aplaudir qué? La continuidad, la inercia, la resignación. Porque el gran proyecto del PSC parece que es la resignación», ha expuesto la diputada anticapitalista que no ve argumentos para votar a favor de unas cuentas donde los socialistas, con el apoyo de ERC y Comuns, «no dan respuesta» a los principales problemas del país. «Cuando los servicios públicos fallan, cuando la vivienda se dispara, cuando los servicios no llegan, cuando la vida empeora, llega el listo de turno y dice que la culpa es del inmigrante», ha advertido Laure Vega, que ha acusado a los socialistas de no actuar para mejorar los servicios públicos.