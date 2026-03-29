Mor la filòloga i exdiputada del PSC al Parlament Europeu Maria Badia
Jordi Subirana
29/03/2026 12:49

La filòloga i exdiputada del PSC al Parlament Europeu Maria Badia ha mort a 78 anys. Badia va ser elegida eurodiputada pel PSC en les eleccions del 2004 i 2009. En aquestes darreres en va ser la cap de llista. Nascuda a Sant Quirze del Vallès, va ser una col·laboradora estreta d’en Raimon Obiols, primer secretari del PSC entre els anys 1983 i 1996.

L’any 2012 va dimitir com a número 2 dels socialistes a l’Eurocambra després de signar una carta on es denunciaven amenaces militars contra Catalunya. El 2016 va fer un tomb i va ser nomenada directora general de Relacions Exteriors del Govern, amb Carles Puigdemont com a president. Un any abans, el 2015, es va donar de baixa com a militant del PSC.

Entre altres, s’ha acomiadat de Maria Badia l’exprimer secretari del PSC i exministre del govern espanyol Miquel Iceta. “Ha mort Maria Badia i Cutchet, filòloga i exdiputada al Parlament Europeu. La recordem i ens sentim a prop dels seus en un moment especialment dolorós. Que la terra li sigui lleu”, ha escrit Iceta.

També ha expressat el seu condol l’eurodiputat del PSC i vicepresident del Parlament Europeu Javi López, que l’ha recordat com un “referent en la defensa de la llengua, la cultura i del projecte europeu”. “Des de Brussel·les, des d’on va exercir com a diputada al Parlament Europeu, la recordem avui i sempre”, ha afegit.

Per la seva banda, el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, l’ha recordat om una figura que “va contribuir positivament” a la projecció europea de Catalunya amb generositat i eficàcia.

