La filóloga y exdiputada del PSC en el Parlamento Europeo Maria Badia ha muerto a los 78 años. Badia fue elegida eurodiputada por el PSC en las elecciones de 2004 y 2009. En estas últimas fue la cabeza de lista. Nacida en Sant Quirze del Vallès, fue una colaboradora estrecha de Raimon Obiols, primer secretario del PSC entre los años 1983 y 1996.

En 2012 dimitió como número 2 de los socialistas en la Eurocámara después de firmar una carta donde se denunciaban amenazas militares contra Cataluña. En 2016 dio un giro y fue nombrada directora general de Relaciones Exteriores del Gobierno, con Carles Puigdemont como presidente. Un año antes, en 2015, se dio de baja como militante del PSC.

Ha muerto Maria Badia i Cutchet, filóloga y exdiputada en el Parlamento Europeo. La recordamos y nos sentimos cerca de los suyos en un momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve pic.twitter.com/FuPd7NBpYy — Miquel Iceta Llorens /🌹🇺🇳 (@miqueliceta) March 28, 2026

Entre otros, se ha despedido de Maria Badia el ex primer secretario del PSC y exministro del gobierno español Miquel Iceta. «Ha muerto Maria Badia i Cutchet, filóloga y exdiputada en el Parlamento Europeo. La recordamos y nos sentimos cerca de los suyos en un momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve», ha escrito Iceta.

Nos ha dejado Maria Badia, referente en la defensa de la lengua, la cultura y del proyecto europeo. Desde Bruselas, desde donde ejerció como diputada en el Parlamento Europeo, la recordamos hoy y siempre.



Todo mi apoyo a su familia y a las personas queridas. Que la… pic.twitter.com/Q1KS2UppxJ — Javi López (@javilopezEU) March 28, 2026

También ha expresado su pésame el eurodiputado del PSC y vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López, quien la recordó como un “referente en la defensa de la lengua, la cultura y del proyecto europeo”. “Desde Bruselas, desde donde ejerció como diputada en el Parlamento Europeo, la recordamos hoy y siempre”, añadió.

Por su parte, el consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, la recordó como una figura que «contribuyó positivamente» a la proyección europea de Cataluña con generosidad y eficacia.