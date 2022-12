Mor el diplomàtic estatunidenc que va intercedir per Catalunya el 2017

El diplomàtic estatunidenc Ambler Hodges Moss (Baltimore, 1937) ha mort als 85 anys, segons ha confirmat Símbol Editors, l’editorial que va publicar les memòries d’aquest amant de Catalunya. Moss és conegut al nostre país per la seva feina incansable a favor del dret a decidir dels catalans. Va ser ell qui va intercedir en nom de Carles Puigdemont per organitzar una reunió amb Jimmy Carter mesos abans del referèndum d’independència del 2017.

Moss va estar destinat al Consolat dels Estats Units a Barcelona als anys 60, en ple franquisme. Entre el 1964 i el 1966 es va reunir tant amb membres de l’oposició democràtica, que llavors operava en la clandestinitat, com amb les autoritats de la dictadura. D’aquells en va sortir el llibre (Quatre) Barres i Estrelles, en el qual explica l’evolució política i social de Catalunya amb els ulls i la perspectiva d’un diplomàtic estatunidenc.

“Molts i molts catalans, veient el que l’Ambler Moss diu, i el que l’Ambler Moss va fer i fa hem de sentir-nos avergonyits. Perquè ell coneix, comprèn i estima Catalunya més que molts catalans. I hi creu més”, va escriure d’ell l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, en el pròleg del llibre. Després de passar per Brussel·les, Moss va ser nomenat ambaixador dels EUA al Panamà per Jimmy Carter entre el 1978 i el 1982, però el diplomàtic mai va perdre el contacte amb Catalunya.

El president Pujol en un dels seus darrers actes a Barcelona/EP

Ambler Moss va rebre la Creu de Sant Jordi i es va implicar en el 9-N i l’1-O

El 1986 va rebre la Creu de Sant Jordi i va impulsar les relacions entre Catalunya i Florida, primer gràcies al seu paper de facilitador en la fundació del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya a Miami i després per la seva participació en l’acord de cooperació econòmica entre els dos territoris. També era membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i del jurat del Premi Internacional Catalunya.

Abans d’implicar-se en la campanya de l’1-O, Moss ja havia participat en el manifest “Deixeu votar els catalans” publicat el 2014, abans de la consulta del 9-N, i que va comptar amb personalitats de renom com els premis Nobel de la Pau Desmond Tutu, arquebisbe sud-africà, i Adolfo Pérez Esquivel, pacifista argentí; o l’historiador, hispanista i professor a la London School of Economics Paul Preston.