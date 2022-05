La Moncloa autoritza el CNI a col·laborar amb el jutge per l’espionatge a Sánchez

El consell de ministres ha autoritzat formalment els funcionaris del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) perquè col·laborin amb el jutge de l’Audiència Nacional que investiga l’ús del programa Pegasus per espiar els mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; i el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fonts de la Moncloa han matisat que l’autorització no implica desclassificar documents del CNI perquè el magistrat José Luis Calama ja ha rebut l’informe pericial del Centre Criptològic Nacional (CCN) que va confirmar la vigilància a l’executiu i no hi ha informació nova sobre el cas.

El govern espanyol defensa que l’acord del consell de ministres és un formalisme que a la pràctica no servirà per conèixer nous documents sobre l’espionatge als mòbils del president Sánchez i els seus ministres. El jutge Calama manté el secret de les actuacions sobre el cas i, segons la Moncloa, no hi ha cap altre document, més enllà de la pericial, que calgui desclassificar per investigar el cas. El magistrat de l’Audiència Nacional havia reclamat al govern espanyol més informació i l’autorització formal perquè el CNI pugui col·laborar amb la investigació.

Seu de l’Audiència Nacional al carrer Gènova de Madrid /EP

Calama rebutja la personació de la Generalitat

L’Audiència Nacional rebutjar la setmana passada que la Generalitat es pugui personar a la causa perquè no té legitimitat. “La manca de legitimació de la Generalitat de Catalunya per personar-se en les presents actuacions en la referida qualitat apareix de forma meridianament clara”, assegurava el jutge Calama en la seva interlocutòria. Calama va donar la raó a la fiscalia i va justificar la seva decisió perquè “no hi ha habilitació legislativa general perquè les persones jurídiques exerceixin l’acció popular”.

El magistrat va recordar als serveis jurídics de la Generalitat que defensar els “interessos públics i generals” és feina de la fiscalia. “L’acció pública per al seu exercici en el procediment penal correspon en exclusiva al Ministeri Fiscal, no tenint cabuda l’exercici per part de persones jurídiques públiques de l’acció popular fora dels casos en els quals aquesta possibilitat es troba contemplada legalment”.