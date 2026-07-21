La Universitat Catalana d’Estiu (UCE) és a un mes d’encetar la seva 58a edició a Prada, al Conflent, a la Catalunya Nord. Ara bé, no té, ni de bon tros, el seu futur assegurat arran de les dificultats econòmiques. Els seus responsables viuen amb certa “sensació de desconeixement i menysteniment” del que és l’UCE per part de les institucions i, en especial, de la Generalitat. “Enguany tenim el compromís d’esperit de celebrar-la, però no en tenim assegurat el finançament”, s’expressa Jordi Casassas, president de l’UCE, en una trobada d’aquest matí amb la premsa a la seu de la institució a Barcelona.
Tot i el neguit econòmic, Casassas, ha presentat el programa d’enguany i els plans de futur de l’UCE, com ara mantenir la seva edició de butxaca a Manresa, el mes de juny, i el projecte de crear un “centre de reciclatge permanent de catalanitat” per a la diàspora catalana. En tot cas, l’edició de l’UCE que s’inaugurarà el pròxim 17 d’agost comptarà, per exemple, amb la presència Josep Lluís Albianya, president del “Consell preautonòmic” del País Valencià; Cristòfol Soler, expresident del Govern Balear i Quim Torra, expresident de la Generalitat, que protagonitzaran l’acte Tres presidents pels Països Catalans. També participarà en aquesta edició el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i hi haurà un acte en commemoració dels 150 anys del naixement de Jaume I. A més a més, l’UCE comptarà amb cursos de diverses matèries i actes sobre l’actualitat científica, política, cultural i judicial dels Països Catalans. Així mateix, Oriol Junqueras, president d’ERC, pronunciarà una masterclass i Jordi Turull, secretari general de Junts, farà un posicionament sobre Els reptes de futur de l’independentisme.
“D’estretors a patiment”: subvencions de la Generalitat pendents
Malgrat la voluntat persistent per celebrar i donar continuïtat a l’UCE, el rectorat no amaga la seva preocupació per una delicada situació econòmica de la institució, que encara no ha rebut el 20% de les ajudes compromeses per a l’edició 2025, ni el 80% de la subvenció prevista per a l’edició d’enguany. A més, el Consell Regional d’Occitània ha reduït la seva aportació a la meitat i hi ha les obres i reforma de Vall-Roc, l’alberg emblemàtic que gestiona l’UCE i del qual la Generalitat de Catalunya té un 69% de la propietat. Tot i que l’entitat està acostumada a les “estretors”, enguany la situació és molt més delicada.
L’equip rector retreu el que consideren un “menysteniment i desconeixement” de l’actual Govern sobre l’UCE, el seu paper en la sociopolítica catalana i el seu rol “en defensa de la realitat dels Països Catalans”, tant en l’espai cultural com en l’econòmic i el polític. Com a exemple, El manifest del català com a llengua d’expressió científica, de 1973, la trobada de cinc presidents de la Generalitat, la creació de l’Institut Ramon Llull o la Xarxa Vives d’Universitats són esdeveniments aportats per l’UCE. “Ocupem un lloc i fem un servei al país”, ha sentenciat Casassas. “No cal ser tremendista”, ha afegit, però ha insistit en “la sensació del menysteniment i desconeixement de l’actual Govern del valor de l’UCE”. Un fet que, asseguren, no havia passat mai, amb governs de diferents colors polítics.