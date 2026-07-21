La Universitat Catalana d’Estiu (UCE) está a un mes de iniciar su 58ª edición en Prada, en el Conflent, en la Cataluña Norte. Sin embargo, no tiene, ni mucho menos, su futuro asegurado debido a las dificultades económicas. Sus responsables viven con cierta «sensación de desconocimiento y menosprecio» de lo que es la UCE por parte de las instituciones y, en especial, de la Generalitat. «Este año tenemos el compromiso del espíritu de celebrarla, pero no tenemos asegurada la financiación», expresa Jordi Casassas, presidente de la UCE, en un encuentro esta mañana con la prensa en la sede de la institución en Barcelona.

A pesar de la preocupación económica, Casassas ha presentado el programa de este año y los planes de futuro de la UCE, como mantener su edición de bolsillo en Manresa, en el mes de junio, y el proyecto de crear un «centro de reciclaje permanente de catalanidad» para la diáspora catalana. En todo caso, la edición de la UCE que se inaugurará el próximo 17 de agosto contará, por ejemplo, con la presencia de Josep Lluís Albianya, presidente del «Consell preautonòmic» del País Valencià; Cristòfol Soler, expresidente del Govern Balear y Quim Torra, expresidente de la Generalitat, que protagonizarán el acto Tres presidents pels Països Catalans. También participará en esta edición el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y habrá un acto en conmemoración de los 150 años del nacimiento de Jaume I. Además, la UCE contará con cursos de diversas materias y actos sobre la actualidad científica, política, cultural y judicial de los Països Catalans. Asimismo, Oriol Junqueras, presidente de ERC, pronunciará una masterclass y Jordi Turull, secretario general de Junts, hará un posicionamiento sobre Els reptes de futur de l’independentisme.

Joan Maluquer, Josep Rull y Jordi Casassas, antes de la misa en Cuixà este jueves en la UCE/Josep Maria Montaner

«De estrecheces a sufrimiento»: subvenciones de la Generalitat pendientes

A pesar de la voluntad persistente por celebrar y dar continuidad a la UCE, el rectorado no oculta su preocupación por una delicada situación económica de la institución, que aún no ha recibido el 20% de las ayudas comprometidas para la edición 2025, ni el 80% de la subvención prevista para la edición de este año. Además, el Consejo Regional de Occitania ha reducido su aportación a la mitad y están las obras y reforma de Vall-Roc, el albergue emblemático que gestiona la UCE y del cual la Generalitat de Catalunya tiene un 69% de la propiedad. Aunque la entidad está acostumbrada a las «estrecheces», este año la situación es mucho más delicada.

El equipo rector reprocha lo que consideran un «menosprecio y desconocimiento» del actual Gobierno sobre la UCE, su papel en la sociopolítica catalana y su rol «en defensa de la realidad de los Països Catalans», tanto en el espacio cultural como en el económico y político. Como ejemplo, El manifiesto del catalán como lengua de expresión científica, de 1973, el encuentro de cinco presidentes de la Generalitat, la creación del Institut Ramon Llull o la Xarxa Vives d’Universitats son eventos aportados por la UCE. «Ocupamos un lugar y hacemos un servicio al país», ha sentenciado Casassas. «No hace falta ser tremendista», ha añadido, pero ha insistido en «la sensación de menosprecio y desconocimiento del actual Gobierno del valor de la UCE». Un hecho que, aseguran, no había pasado nunca, con gobiernos de diferentes colores políticos.