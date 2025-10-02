Junts votarà a favor del decret espanyol per embargar armes a Israel

El decret llei espanyol sobre l’embargament d’armes a Israel comptarà amb el suport de Junts. Així ho ha confirmat aquest dijous la formació independentista, que ha assenyalat que aquest posicionament té per objectiu mantenir la “coherència” amb el vot favorable a la proposició de reforma de la llei sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, que introduïa la figura de l’embargament i el règim jurídic pertinent.
El partit encapçalat per Carles Puigdemont també ha anunciat aquest dijous que votaran a favor de la proposta que pretén que el decret llei sobre l’embargament es tramiti al Congrés dels Diputats com a projecte de llei. Cal recordar que el Consell de Ministres va aprovar el decret llei dimarts de la setmana passada, i ara l’haurà de validar la cambra baixa. A principis de setembre, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va anunciar mesures immediates per ajudar a “aturar el genocidi a Gaza, perseguir els seus autors i donar suport a la població palestina”. Una d’aquelles mesures era l’aprovació del reial decret per consolidar jurídicament l’embargament d’armes i per establir la “prohibició legal i permanent de comprar i vendre armament, munició i equipament militar a Israel”.
Onada de solidaritat amb la flotilla
L’assalt a la flotilla ha desencadenat una onada de protestes arreu del món i desenes de països han alçat la veu contra Israel per haver aturat el comboi humanitari abans que arribés a la Franja de Gaza. En ciutats com Roma, Brussel·les, Berlín, Atenes, Istanbul, Bogotà o Buenos Aires també s’han produït manifestacions espontànies i s’espera que s’estenguin a més països a l’espera de conèixer el futur dels activistes detinguts. Per la seva banda, els integrants d’aquesta missió humanitària han denunciat aquesta tarda que l’estat sionista els està negant l’assessorament legal després d’haver-los detingut. Els afectats qualifiquen aquest fet com una “greu violació” dels seus drets, ja que les autoritats israelianes han tirat pel dret i ja han començat els procediments de deportació i ordre de detenció.