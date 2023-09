Joan Capdevila, exdiputat d’ERC, serà el nou delegat del Govern a Madrid

Nou nomenament clau del Govern. Després de mesos amb la plaça vacant, el president Pere Aragonès, ha pres la decisió d’escollir un veterà de la política i un home que ha estat set anys i mig a Madrid amb un encomiable full de serveis. El nou delegat del Govern a Madrid serà Joan Capdevila (Martorell, 1965) , exdiputat d’ERC com independent a les dues darreres legislatures al Congrés. Capdevila s’ha encarregat de negociacions pressupostàries i industrials. Al seu haver, s’hi compta la negociació per preservar l’empresa química de Solvay de Martorell o més beneficis fiscals pels autònoms.

Capdevila prové d’El Matí, el sector crític d’Unió Democràtica de Catalunya que va abandonar la formació que liderava Josep Antoni Duran i Lleida l’any 2012. Veterinari, independentista i membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat va ser fitxat com independent i la direcció d’ERC el va incorporar com a número vuit de la llista al Congrés el 2016 i va repetir el 2019. A les eleccions del passat 23 de juliol va quedar fora per un escó. Capdevila serà anomenat en els dies vinents, després que Ester Capella, la seva predecessora va ser nomenada consellera de Territori el passat mes de juny.

Joan Capdevila, en una imatge al Congrés /Eduardo Parra Pool EP

Un diputat picapedrer

Capdevila té postgraus de lideratge de Deusto Business School i del Programa Executiu de Governança del Sector Públic d’Esade, i continua com acadèmic numerari de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Capdevila, o “Capi” com és conegut a les files republicanes, ha estat un diputat de comissions tècniques, econòmiques i industrials. En dues legislatures ha estat ponent de gairebé una trentena de projectes de llei sobretot relacionades amb l’empresa, l’energia i fins i tot, de diverses mesures per afrontar la pandèmia generada per la COVID.