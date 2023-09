Un independentista, a judici per la denúncia del candidat del PP a Vic

Un independentista de Vic anirà a judici el pròxim 26 de setembre després d’haver estat denunciat pel candidat del PP a les eleccions del 28-M a la ciutat osonenca, Pau Ferran. El popular el va denunciar per dos delictes lleus d’amenaces i coaccions que s’haurien produït el 13 de maig del 2023. Ferran va penjar un vídeo a les xarxes socials on es pot veure el denunciat arrencant amb una estrebada el cartell del candidat mentre aquest l’escridassava. El candidat ho va compartir juntament amb un missatge que deia: “Campanya electoral plena de dificultats a Vic. Un individu ens acaba d’intentar agredir mentre penjàvem cartells. Les seves amenaces i coaccions no ens aturaran”. Posteriorment va interposar la denúncia.

El grup de suport d’aquest independentista, Pigot, ha anunciat una campanya de suport a la qual s’han adherit altres grups com Alerta Solidària. Asseguren que és una “denúncia falsa” i una “persecució absurda de repressió de l’espanyolisme”. A més, han obert una campanya per recollir fons per a la seva defensa. De fet, la versió del grup que dona suport a aquest jove independentista és del tot diferent. “L’únic que va fer va ser advertir al candidat del PP que no s’esforcés a penjar aquell cartell allà, davant d’un bar conegut perquè hi sovinteja la gent jove de la ciutat, la qual està als antípodes de la seva ideologia”, han explicat en un comunicat.

https://x.com/PigotGs/status/1702054090060988427?s=20

La versió del denunciat

En aquest text asseguren que “ell va dir el que pensava, el que era obvi i el que, fins i tot, era d’educació cap a algú que no entén ni de maneres, ni de vergonyes, ni de veritats”. “Els cartells del PP, en certs llocs de la ciutat, no durarien mai ni cinc minuts”, han afegit en el comunicat. Per això, expliquen, l’acusat li va proposar “que se n’anés a una altra banda i el cartell potser li duraria una mica més”. Ho va fer sense insults, ja que segons la seva versió va ser el candidat qui “va acabar proferint comentaris despectius cap a ell i tota la gent de la terrassa, amb una actitud totalment provocativa”.