Nadal defensa l’aprovació dels pressupostos “amb qui sigui”

Fa just una setmana que els nous consellers del Govern d’ERC prometien el seu càrrec. El nou conseller d’Universitats i Recerca, Joaquim Nadal, ha remarcat que ha vingut “a fer feina”. En una entrevista aquest dilluns a El Matí de Catalunya Ràdio, Nadal ha assenyalat que Catalunya “feia temps que necessitava un govern que governés” i, per ell, “el retorn a la política ha estat com un regal”. El conseller ha afirmat que aprovar els pressupostos del 2023 “és un repte urgent” i afegeix que “seria difícil d’entendre” que Junts per Catalunya no els votés. Nadal defensa que els nous comptes tirin endavant “amb qui sigui que permeti fer una majoria”.

Tot i que l’exalcalde de Girona descartava tornar a la política en una entrevista a principis de juliol al programa Aquí parlem, de TVE; Nadal ha afirmat aquest dilluns que no va trigar “ni 30 segons” a acceptar la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per incorporar-se a l’executiu com a titular de la cartera d’Universitats. “Jo sóc aquí per raons concretes”, ha afirmat Nadal, que ha detallat que es tractava d’una “emergència política” i que el seu objectiu és fer les coses “molt ben fetes”, “sense supèrbia i amb modèstia”.

Els membres del Govern en la presa de possessió dels nous consellers després de la marxa de Junts de l’executiu | ACN (Jordi Borràs)

Aprovar els pressupostos “amb qui sigui”

El conseller ha detallat que l’aprovació dels pressupostos del 2023 és un “repte urgent, madur i amb un document avançat, tancat i consensuat en molts aspectes”. En aquest sentit, ha recordat que, de moment, “són els pressupostos de Junts en el govern d’Aragonès” i ha assenyalat que “seria difícil d’entendre” que, després d’haver participat en bona part de l’elaboració dels comptes, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull, a part de deixar el Govern, també “deixessin la ciutadania”.

Una de les opcions que no s’ha descartat des de l’executiu és prorrogar els comptes actuals. Per Nadal, prorrogar-los “ens entrebanca i ens impedeix créixer i tenir flexibilitat”. Per això, davant d’aquesta possibilitat, el conseller, exdirigent i exconseller del PSC; ha posat sobre la taula la necessitat de pactar “amb qui sigui que permeti una majoria” per tirar endavant l’aprovació d’uns nous pressupostos. Així i tot, Nadal no ha volgut mullar-se referint-se a un acord amb el PSC. “O hi som tots i remem plegats”, ha dit Nadal, o “l’espectacle de la divisió permanent” continuarà afeblint la “identitat nacional de Catalunya”.

Els reptes del departament

Sobre les prioritats que afronta Nadal com a nou conseller d’Universitats i Recerca hi ha la Llei de la Ciència de Catalunya, la qual està “pràcticament tancada” i espera aprovar-la, com a molt tard, a principis del 2023. El conseller també ha explicat que es farà un “front comú” amb els rectors per intentar modificar la llei d’universitats estatal (LOSU) i evitar les interferències amb el model català. A més, ha remarcat que la factura energètica de les universitats s’ha “multiplicat per quatre” i que caldrà trobar solucions. D’una banda, manifesta que caldrà posar recursos. De l’altra banda, assenyala que els centres hauran de fer polítiques d’estalvi, buscar fonts alternatives i “mirar de tancar alguna aixeta”.

Un socialdemòcrata sense partit

Preguntat per com es defineix, l’exdirigent socialista ha afirmat que és un socialdemòcrata sense partit i que, des que va sortir del PSC el 2015, no ha tornat a afiliar-se a cap partit. Nadal se sent “còmode en el dia a dia del govern d’Aragonès” i sobre que Catalunya sigui independent, ha dit que “sigui el que Catalunya vulgui”.