La decisió de l’Audiència Nacional d’exonerar el president Pujol implica que no serà condemnat, però tampoc jutjat. Una exoneració que ha celebrat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, qui ha assegurat que la justícia ha “actuat amb seny i sentit de la humanitat” a través de les xarxes socials. Una celebració que arriba després que la setmana passada Illa lamentés que els jutges espanyols fessin anar a Madrid al president Pujol, quan l’exdirigent no va poder desplaçar-se fins al Vendrell per assistir a la inauguració de l’any Casals.
Celebro que la justícia hagi actuat amb seny i sentit de la humanitat.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) April 27, 2026
Una exoneració que també ha estat ben rebuda a Junts, tot i que han carregat contra la justícia espanyola per un “escarni i venjança” contra el president Jordi Pujol. Segons la formació juntaire, s’ha anat contra Pujol “per tot el que simbolitza per Catalunya”. La formació independentista denuncia que l’Audiència Nacional ha fet viatjar Pujol fins a Madrid per buscar una imatge que no han obtingut i l’han eximit de declarar pel seu estat de salut, tot i que era un aspecte que “sabien de sobre abans”, ha dit el secretari general del partit, Jordi Turull, a través del seu compte de X -abans Twitter-.
Qui també ha volgut dir la seva ha estat el president del Parlament, Josep Rull, qui ha assegurat que fer anar a Madrid a Jordi Pujol ha estat “acte indigne” i no ha servit per a res, ja que l’Audiència Nacional ha conclòs “el que ja deien tots els informes mèdics”. “La crònica d’un escarni, que ha estat una demostració deshumanitzadora d’una llarga voluntat freda i calculada d’humiliar tot allò que simbolitza”, ha sentenciat el president del Parlament.
Això ja ho sabien de sobres abans. Però volien escarni i venjança per tot el que simbolitza per Catalunya i encarna el President Pujol. I el mal ja està fet. https://t.co/fD0a9twMuC— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) April 27, 2026
Fer anar a Madrid el president Jordi Pujol, per concloure el que ja deien tots informes mèdics, ha estat un acte indigne.— Josep Rull i Andreu (@joseprull) April 27, 2026
La crònica d’un escarni, que ha estat una demostració deshumanitzadora d’una llarga voluntat freda i calculada d’humiliar tot allò que simbolitza.
El PP assegura que respecta la decisió de l’Audiència Nacional
Des del PPC han assegurat que tenen “respecte” a la decisió de l’Audiència Nacional d’eximir l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, tot i que han defensat que Pujol viatgés fins a Madrid per a examinar-se mèdicament. “Si el tribunal va considerar que requeria la presència de Jordi Pujol per verificar si estava en condicions de prestar declaració o no, aquesta és la decisió que van prendre, i s’ha constatat que no està en condicions de prestar declaració”, ha destacat el secretari general dels populars, Santi Rodríguez.