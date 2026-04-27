La decisión de la Audiencia Nacional de exonerar al presidente Pujol implica que no será condenado, pero tampoco juzgado. Una exoneración que ha celebrado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quien ha asegurado que la justicia ha «actuado con sensatez y sentido de la humanidad» a través de las redes sociales. Una celebración que llega después de que la semana pasada Illa lamentara que los jueces españoles hicieran ir a Madrid al presidente Pujol, cuando el exdirigente no pudo desplazarse hasta el Vendrell para asistir a la inauguración del año Casals.

Celebro que la justicia haya actuado con sensatez y sentido de la humanidad. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) April 27, 2026

Una exoneración que también ha sido bien recibida en Junts, aunque han cargado contra la justicia española por un «escarnio y venganza» contra el presidente Jordi Pujol. Según la formación juntera, se ha ido contra Pujol «por todo lo que simboliza para Cataluña». La formación independentista denuncia que la Audiencia Nacional ha hecho viajar a Pujol hasta Madrid para buscar una imagen que no han obtenido y lo han eximido de declarar por su estado de salud, aunque era un aspecto que «sabían de sobra antes», ha dicho el secretario general del partido, Jordi Turull, a través de su cuenta de X -antes Twitter-.

Quien también ha querido dar su opinión ha sido el presidente del Parlamento, Josep Rull, quien ha asegurado que hacer ir a Madrid a Jordi Pujol ha sido un «acto indigno» y no ha servido para nada, ya que la Audiencia Nacional ha concluido «lo que ya decían todos los informes médicos». «La crónica de un escarnio, que ha sido una demostración deshumanizadora de una larga voluntad fría y calculada de humillar todo lo que simboliza», ha sentenciado el presidente del Parlamento.

Esto ya lo sabían de sobra antes. Pero querían escarnio y venganza por todo lo que simboliza para Cataluña y encarna el Presidente Pujol. Y el mal ya está hecho. https://t.co/fD0a9twMuC — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) April 27, 2026

Hacer ir a Madrid al presidente Jordi Pujol, para concluir lo que ya decían todos los informes médicos, ha sido un acto indigno.



La crónica de un escarnio, que ha sido una demostración deshumanizadora de una larga voluntad fría y calculada de humillar todo lo que simboliza. — Josep Rull i Andreu (@joseprull) April 27, 2026

El PP asegura que respeta la decisión de la Audiencia Nacional

Desde el PPC han asegurado que tienen «respeto» a la decisión de la Audiencia Nacional de eximir al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, aunque han defendido que Pujol viajara hasta Madrid para examinarse médicamente. «Si el tribunal consideró que requería la presencia de Jordi Pujol para verificar si estaba en condiciones de prestar declaración o no, esta es la decisión que tomaron, y se ha constatado que no está en condiciones de prestar declaración», ha destacado el secretario general de los populares, Santi Rodríguez.