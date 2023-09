El Govern demana la dimissió de Raquel Sánchez per “mentir” sobre l’R2 Sud

El Govern ha demanat la dimissió de la ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, per haver “mentit” sobre la incidència de l’R2 Sud de Gavà que va causar el caos ferroviari durant prop d’un mes. Aquest dijous s’ha conegut un informe d’Adif que descarta que l’avaria es produís per la caiguda d’un llamp -com ja apuntava un informe del Meteocat del maig- i pocs minuts després la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha comparegut per demanar la dimissió de la ministra. “Qui menteix i no dona la cara ni les explicacions necessàries no pot continuar al davant d’un ministeri”, ha reblat.

A mes, ha subratllat que el ministeri “va negar” que les causes fossin unes altres en ple període de campanya electoral, el que el Govern considera “gravíssim”. “Va posar en perill la integritat física de les persones usuàries de Rodalies”, ha etzibat la portaveu del Govern, que ha demanat el traspàs íntegre del servei com fa dos dies ho va fer el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu / ACN – Nico Tomás

L’informe apunta que la causa va ser el trencament d’un fil de la catenària

L’informe d’Adif apunta que les causes de l’avaria van ser el trencament d’un fil de la catenària i a la vandalització del sistema de terra que havia de protegir les instal·lacions i no un llamp com s’havia dit en aquell moment. El fil de contacte de la catenària va tocar un senyal metàl·lic i va provocar una sobrecàrrega elèctrica que va arribar a afectar el quadre d’enclavament perquè les preses de terra que l’havien de protegir estaven vandalitzades per un robatori. Inicialment, des del Ministeri de Transports es va dir que la causa la incidència podia ser un llamp, tot i que no n’hi havia hagut en aquells dies.