El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la nova llei de turisme que està elaborant l’executiu català buscarà “protegir la prosperitat” que es genera des del sector. Així ho ha assegurat Illa en el ‘Fòrum Barcelona’ que ha estat organitzat pel grup hoteler Hotusa, i vol debatre sobre el paper que té el turisme a les ciutats.
Pel que fa a la nova llei per al turisme, Illa ha defensat que aquesta no serà un “fre” per al sector, sinó “al contrari”. En aquesta línia, el president de la Generalitat també ha defensat la necessitat de regular el turisme per “desconcentrar-lo, desestacionalitzar-lo i diversificar-lo”.
Illa també ha apuntat que el turisme genera “externalitats negatives” que provoca sobre l’ús de l’espai públic, l’habitatge i la seguretat, el que genera una necessitat de regular-ho. En aquest sentit, ha afegit que la regulació s’ha de fer “comptant amb tots els actors”. “Un país que vulgui ser excel·lent en el turisme ha de ser també excel·lent en les condicions que ofereixi als seus residents, aquest és el punt d’equilibri”, ha afirmat Illa.
L’impost al turisme
En aquesta jornada també hi ha participat l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha defensat els impostos al turisme com una manera de “reinvertir” en la ciutat. Aquestes declaracions de Collboni es donen després que el president del grup hoteler Hotusa, Amancio López, hagi carregat contra aquests impostos apuntant que “cap altre país penalitza el seu principal motor econòmic”. Malgrat aquesta crítica, Collboni ha assegurat que els diners que es recapten a la capital catalana es fan servir en la gestió dels espais de gran afluència o en la climatització de les escoles, entre d’altres.
Per altra banda, l’alcalde de Barcelona també ha explicat com des de l’Ajuntament es vol actuar “sobre la demanda” del turisme per aconseguir que aquest es divideixi en “els tres terços”: “El mix turístic que és òptim per a la ciutat de Barcelona és tenir un terç del turisme d’oci, l’habitual, un terç de cultura i un terç en el turisme de negocis, el turisme MICE”, ha detallat Collboni.
Per últim, el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat en la seva intervenció que cal “posar les persones al centre” del model turístic perquè es pugui assolir una “sostenibilitat econòmica”. Hereu ha assenyalat la crescuda del nombre de desplaçaments internacionals i ha assegurat que darrere hi ha la “gran revolució de la urbanització del món”. “L’explosió del turisme al món no es pot dissociar de la revolució urbana”, ha dit.