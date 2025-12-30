Catalunya ha duplicat els 13,4 milions de turistes que rebia l’any 2000 i se situa ara en els 27,6 milions, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i Barcelona abandera aquesta allau de visitants amb 12,7 milions de visitants el 2024, gairebé la meitat. Aquest salt d’escala pel que fa al turisme és una de les transformacions que ha viscut el país en aquest primer quart de segle, però també ha provocat que la capital catalana hagi tocat sostre pel que fa al nombre de visitants. De fet, el comissionat de turisme de Barcelona, José Antonio Donaire, ha reconegut en declaracions a l’ACN que Barcelona ha tocat “sostre” després de viure un creixement “molt més ràpid” que altres ciutats europees, una situació que explica les “tensions” generades per l’arribada massiva de turistes a la ciutat.
Donaire situa el “salt extraordinari” del turisme a Barcelona entre els anys 2000 i 2015 i manifesta que es produeix en “tots els sentits” perquè creix “moltíssim” l’oferta d’allotjament, la ciutat “es posa de moda” i les xifres de creixement anual en nombre de visitants “són imparables”. Un fet que fa, segons dades de l’Observatori del Turisme a Barcelona, que la capital catalana passés de rebre poc més de 4 milions de turistes l’any 2000 a fregar els 9 milions l’any 2015, i només quatre anys més tard, l’any 2019, es va tocar “sostre” amb gairebé 14 milions de visitants. Aquesta xifra, que és la més alta i es va registrar abans de la pandèmia, no s’ha tornat a assolir i el 2024 es va tancar amb 12,7 milions de turistes. El creixement exponencial de visitants a la capital catalana ha estat acompanyat de xifres rècord a l’aeroport del Prat, amb 55 milions de passatgers quan a principis de segle no arribava als 20. I el Port de Barcelona va tancar el 2024 amb 3,65 milions de creueristes en unes 800 operacions, una xifra d’arribades que s’ha multiplicat per deu en els últims 25 anys.
El creixement del turisme a Barcelona ha empès les xifres de visitants a tot el país, ja que la capital catalana acapara el 46% del turisme nacional. Però, a diferència de Barcelona que no ha superat el rècord prepandèmic, el creixement del turisme a Catalunya no s’ha aturat i ha registrat més de 27 milions de visitants rebuts els anys 2023 i 2024, una xifrà rècord que supera el sostre prepandèmic de 26,1 milions. El salt de visitants que ha registrat el país està estretament lligat al turisme estranger: dels 21,5 milions de viatgers que l’any passat es van allotjar en hotels catalans 14 van ser estrangers. El 65% del total.
Barcelona frena el creixement
Davant aquest creixement exponencial que ha tensionat la ciutat de Barcelona, el comissionat de turisme de l’Ajuntament recorda que la capital catalana va apostar per aprovar l’any 2017 el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) i diu que el consistori manté “ferma” la decisió de “no créixer” més en places turístiques, un límit que impedeix incrementar el nombre de visitants. D’acord amb aquest compromís, Donaire considera que la xifra de visitats s’estabilitzarà en els pròxims anys i que no tindrà grans variacions respecte al nombre de visitants actuals. “Aquest és el paradigma i el model actual (reflexió, gestió)”, diu, fruit d’un consens “percebut per la major part de la ciutadania, però també per part de la majoria dels operadors turístics, i això és molt important”, rebla.
L’àrea de Barcelona i la Costa Brava, els altres grans focus
Més enllà de la capital, el turisme ha crescut a les principals destinacions turístiques, i en general a totes les demarcacions de Catalunya. L’ocupació hotelera s’ha més que duplicat a l’àrea de Barcelona (de 5,3 milions a 13,1 milions, segons dades de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE). A la demarcació de Girona, la segona més visitada, s’ha passat de 2,5 a 4,2 milions, amb una gran concentració de turisme a la Costa Brava. A Tarragona, amb la Costa Daurada com a principal reclam, s’ha passat d’1,3 milions a gairebé 3,2 milions i Lleida és la que menys visitants té: ha passat de menys de 700.000 turistes en hotels a fregar els 960.000. Les xifres que reflecteixen l’auge del turisme són el pas d’1,3 milions a 2,9 milions de clients d’hotels entre el 1999 i el 2024.