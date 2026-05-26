El Govern ha autoritzat la signatura del contracte programa de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per al període 2026-2029, un full de ruta que preveu que la “nova hisenda catalana” estigui preparada per gestionar el 100% de l’IRPF l’any 2029, una fita condicionada a aconseguir majories al Congrés. “L’ATC podria estar preparada l’any 2029 per assumir totes les gestions tributàries de l’IRPF dels contribuents residents a Catalunya”, ha assegurat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa del Consell Executiu d’aquest dimarts. L’any que ha donat Paneque per donar compliment a l’acord d’investidura assolit amb ERC suposa endarrerir un any el calendari que va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Durant un viatge oficial a la Xina el mes de juliol passat, fa gairebé un any, Illa va fixar la “gestió completa i total” de l’IRPF per al 2028, i va remarcar que era un “full de ruta realista”. “El Govern no ven fum”, va sentenciar aleshores.
Aquest full de ruta preveu una transformació tecnològica i organitzativa “profunda” de l’ATC, estructurada en “cinc grans eixos”: governança, organització i personal, processos, dades i tecnologia, i també pretén “modernitzar” l’Agència en diferents àmbits perquè pugui afrontar amb solvència els nous encàrrecs que se li encomanin, com ara la recaptació de tributs de més abast com l’IRPF. L’Agència Tributària incrementarà la seva “autonomia” en la gestió de l’IRPF a mesura que es vagin aprovant les modificacions legislatives corresponents, que han de passar pel Congrés i que requeriran de “consensos polítics” per poder tirar-los endavant. En aquest sentit, Paneque ha manifestat que seria “molt raonable” que Junts doni suport a aquestes modificacions que permetran a l’ATC assumir de manera “gradual” la gestió de l’IRPF. Una gestió que el document detalla que es farà en tres fases sense precisar-ne el calendari, ja que s’aniran concretat en funcion dels acords polítics.
El primer dels estadies seria de “col·laboració”, i l’ATC desenvoluparia funcions d’informació i assistència a la ciutadania durant les campanyes de la renda. Unes tasques que, segons ha dit Paneque, són “similars” a les que fa actualment l’Agència. El segon seria la “gestió parcial”, un noment que l’ATC tindria la capacitat suficient per per dictar actes administratius i exercir funcions de gestió, inspecció i recaptació en àmbits delimitats. Per exemple, això inclouria verificació de dades, inspecció o plans de control tributari, entre altres. La darrera de les tres etapes seria la de “gestió integral”, que com el seu nom indica seria el moment en el qua l’ATC assumiria l’exercici de totes les funcions tributàries relacionades amb la gestió de l’IRPF per als contribuents residents a Catalunya.
Més recursos per ampliar plantilla, transformació tecnològia i nous locals
El desplegament de la hisenda s’efectuarà d’acord amb un pla econòmic i financer també previst al contracte programa per a tot el període 2026-2029, quan es preveu una despesa acumulada amb càrrec a l’ATC de 527 milions d’euros, 481,2 dels quals seran transferits per la Conselleria d’Economia i Finances. Aquests recursos permetran finançar, entre d’altres, les despeses d’ampliació de plantilla, l’increment de la participació a les campanyes de la renda i el cost dels projectes de transformació tecnològica. El Govern també ha aprovat que l’ATC pugui renovar la seva infraestructura física mitjançant la compra i/o el lloguer de nous espais i locals per ubicar-ne les dependències. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Pla de Govern 2024-2027, que defineix com a prioritats estratègiques prestar millors serveis públics i assolir l’autogovern efectiu i el finançament singular.