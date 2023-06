Catalunya reforça l’acció exterior amb una nova delegació a Colòmbia

El Govern ha donat llum verda a la creació de la nova delegació exterior dels Estats Andins, que estarà ubicada a Colòmbia i també donarà servei a Bolívia, l’Equador, el Perú i Veneçuela. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar l’inici dels tràmits per obrir la nova delegació durant la seva gira per l’Amèrica Llatina del passat mes de març. Amb aquesta obertura, Catalunya disposa de quatre delegacions al continent: als Estats Units i al Canadà; a Mèxic per cobrir l’Amèrica Central; al Brasil per donar servei al Con Sud; i a Colòmbia per als països andins.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que la delegació colombiana servirà per “consolidar la presència de Catalunya” al continent americà i ha avançat que el Departament d’Acció Exterior ha posat en marxa el procés per escollir el nou delegat. “Cap altre govern al món sense estructures d’estat té una representació exterior tan nombrosa”, ha celebrat Plaja. Catalunya disposa actualment de 21 delegacions que permeten tenir presència en gairebé 70 països de tot el món.

Aragonès i Serret han mantingut reunions d’alt nivell a Colòmbia / ACN

Colòmbia, un país “estratègic” per Catalunya

Acció Exterior considera que Colòmbia és una país “prioritari” per a Catalunya perquè és una “potència regional a Sud-amèrica” que té un gran “interès estratègic”. En l’àmbit regional, els estats andins són una “regió amb unes perspectives de desenvolupament amb molt de potencial i, en termes econòmics, amb molt d’atractiu per a les exportacions catalanes”. Segons Acció, l’any passat les exportacions a l’Amèrica Llatina van créixer un 33% i és un mercat amb molt potencial. A més, la nova delegació reforçarà la feina de les oficines d’Acció a Bogotà (Colòmbia) i Lima (Perú).

La Generalitat també considera els països andins com una regió important pels vincles que hi tenen moltes persones que viuen a Catalunya. La comunitat colombiana és la més nombrosa amb 54.820 persones, seguida de les del Perú (30.596), Veneçuela (33.001), l’Equador (23.467) i Bolívia (23.840).