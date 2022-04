VÍDEO | L’advertència irònica de Giró a Vox per les demandes econòmiques

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha advertit aquest dimecres irònicament a un diputat de Vox al Parlament de Catalunya que les seves exigències sobre les mesures econòmiques per pal·lar la crisi el poden conduir a l’independentisme. En la sessió de control al Govern, el diputat de Vox Joan Garriga ha preguntat a Giró sobre quines mesures pensa aplicar el Govern per “ajudar els catalans davant la pujada de l’IPC”. Garriga ha fet una sèrie de reclamacions sobre les quals el conseller ha respost que qui en té la clau és l’Estat i no el Govern d’una comunitat autònoma. “Sempre estan en contra de l’autonomia, de fet volen acabar amb ella i a més ens reclamen competències d’un Estat”, ha lamentat Giró, abans de llançar l’advertència al diputat: “Sap què és això? Sap què és estar en contra de l’autonomia, no estar-ne satisfets i reclamar al mateix les competències d’un estat? Ser independentista, o sigui que vagi amb compte”.

Giró li ha contestat que el marge de maniobra que té la conselleria d’Economia per acabar amb la inflació és “cap” i que “el poc marge” que té el Govern l’ha fet servir “per posar en marxa mesures econòmiques que puguin mitigar la inflació, però no lluitar contra ella”. En aquest sentit, Giró ha recordat que el Govern ha congelat l’impost sobre les emissions de Co2, un fet que beneficiarà tres milions de contribuents; ha facilitat una millora de tots els crèdits de l’ICF per a petites i mitjanes empreses, i s’han suspès taxes sobre la pesca.

Carta a la ministra Montero per reclamar el canvi d’objectiu de dèficit

Així mateix, el conseller ha subratllat que s’han millorat les contractacions de les obres públiques per poder fer front a l’increment de preus. “Ahir mateix vaig enviar una carta a la ministra Montero per demanar-li que incrementi el marge de dèficit de la Generalitat fins a l’1% i ens doti d’un fons extraordinari per afrontar aquesta crisi”.

Al marge d’aquestes iniciatives, Giró també ha replicat al diputat de Vox que “per lluitar contra la inflació l’eina principal és la política monetària, que depèn del Banc Central Europeu i dels bancs centrals estatals representats al BCE”. En aquest sentit, el conseller ha recordat que de moment la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ja ha dit que deixarà de comprar deute públics als estats, “així que ja veurem com s’ho fa l’estat espanyol”, ha indicat Giró.