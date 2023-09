VÍDEO | Foragiten Cake Minuesa del Fossar de les Moreres

Revolta popular a la Vetlla de la Diada al Fossar de les Moreres. El presentador televisiu Juan Ramón Martínez “Cake” Minuesa ha estat foragitat pels assistents a l’acte simbòlic de memòria als caiguts del 1714 que se celebra aquest vespre a l’emblemàtic escenari a recer del peveter als Caiguts. Just després de l’ofrena de la Coronela de Barcelona, Minuesa -protegit per seguretat privada- ha intentat accedir al peu del peveter, però diversos activistes li han impedit. Finalment, una parella de Mossos de Seguretat Ciutadana, uniformats, -amb qui Minuesa havia parlat abans- l’han vingut a rescatar i l’han escortat fins al passeig del Born a on ha arribat amb les mans enlaire.

De fet, no és la primera vegada que Cake Minuesa fa de les seves a Catalunya i, fins i tot, va denunciar un cop de puny en les protestes per la celebració del Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre de 2018. Les seves actuacions sempre polèmiques s’han alimentat tot sovint del conflicte de l’Estat contra l’independentisme. En aquest sentit, cal recordar que va ser increpat per diversos CDR quan el Primer aniversari del Primer d’Octubre va intentar “gravar” una crònica davant la seu de la Borsa de Barcelona”.

D’Intereconomia a Vox

Minuesa va ser l’encarregat de fer de mestre de cerimònies del míting final de campanya de Vox l’any 2019 a la plaça Colón de Madrid. Aleshores feia de reporter per la cadena de televisió ultraespanyolista, Intereconomia, i després va col·laborar amb OK Diario. Minuesa ha estat expulsat del Fòssar quan començava a fer les seves habituals intervencions. Les persones que han esperonat l’expulsió l’acusaven de “manipulador” i de “buscar les pessigolles” en un acte de memòria i de fort simbolisme per l’independentisme i, a més, en un escenari històric i mític com és el Fossar. “Avui no s’ho podrà passar tan bé fent veure el que no és”, criticava un dels assistents a l’acte.