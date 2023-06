Investiguen com a delicte d’odi els tuits contra la infermera del ‘puto C1’

Nou gir en el polèmic cas de la infermera del ‘puto C1 de catalán’. Després que l’Hospital Vall d’Hebron prescindís dels seus serveis en no renovar-li el contracte un cop finalitzat, l’expedient obert per l’Institut Català de la Salut (ICS) es va tancar, però ara és la Fiscalia d’Odi de Barcelona qui vol tornar a obrir-lo. Segons ha avançat El Mundo, la Fiscalia està investigant els missatges que va rebre la infermera a través de les xarxes socials quan es va viralitzar el vídeo on es queixava d’haver d’aprendre català i exhibia una actitud catalanòfoba, com ja havia fet abans a Galícia amb el gallec.

El diari espanyol assegura que la Fiscalia d’Odi de Barcelona va obrir aquesta investigació el 21 d’abril, després de rebre una denúncia de l’entitat espanyolista Impulso Ciudadano, que va recopilar els insults que va rebre la infermera durant els dies que va estar en boca de tothom per aquest polèmic vídeo de TikTok. En aquest clip deia que “aprendrà català ta mare, perquè jo no” i deia fàstics d’haver de treure’s el C1 de català per obtenir una plaça fixa. En el vídeo se la veia sense mascareta, amb joies i menjant xiclet, actituds que no es permeten als punts de control dels infermers.

La infermera del Vall d’Hebron ha generat una gran polèmica amb el seu vídeo catalanòfob / Twitter

Impulso Ciudadano diu que la infermera va patir “assetjament intimidatori”

Impulso Ciudadano promou el “pluralisme polític, ideològic i cultural a Espanya” i ha denunciat el tracte que va rebre la infermera perquè, a parer seu, “no és catalana d’origen i és castellanoparlant”. Així, l’entitat creu que els atacs es van produir perquè és andalusa. El cas “d’assetjament intimidatori contra el dissident” que denuncia l’entitat, ha estat aprofitat pel conseller Manel Balcells, a qui acusen d’haver utilitzat aquest vídeo políticament.