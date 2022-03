Europa acusa Espanya de falta de mitjans per frenar la corrupció policial

El Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (GRECO) ha criticat Espanya per no implementar per complet cap de les 19 recomanacions que li van fer el 2019 per lluitar contra la corrupció al país, en especial la que reclamava més mitjans per prevenir la corrupció a dins de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El Greco ha presentat aquest dimarts un informe en el qual lamenta que l’estat espanyol només hagi complert parcialment set recomanacions, mentre les altres 12 no s’han implementat.

L’informe del Greco alerta especialment dels dèficits de la policia espanyola i critica que el progrés per construir una “infraestructura ètica” és “decebedor”. El document reconeix que la Guàrdia Civil ha fet “alguns progressos”, però apunta que, en el cas de la Policia Nacional, no s’ha fet cap “millora concreta”. El Consell d’Europa constata que “no existeix una estratègia dedicada i proactiva (i no merament reactiva) per a la prevenció de la corrupció ni en la Policia ni en la Guàrdia Civil“.

Els assessors, al punt de mira

En l’apartat polític, el Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa critica Espanya per no haver reforçat la transparència del nomenament d’assessors ni haver establert, igual que el cas de les forces de seguretat, un sistema o estratègia de prevenció per reduir els riscos de corrupció inherents a la feina dels alts càrrecs. Tampoc veu progressos per fer que el Consell de Transparència i Bon Govern tingui la “independència adequada, autoritat i recursos per funcionar de manera efectiva”.

L’informe també apunta que Espanya no ha fet els deures per establir unes normes que permetin esclarir les relacions entre els alts càrrecs i els grans lobbies, així com tampoc ha ampliat l’accés a informació pública sobre els béns dels alts càrrecs ni la supervisió dels possibles conflictes d’interès. També critiquen que els alts càrrecs que es consideren aforats disposen d’un “procés especial” que obstaculitza el seu processament.