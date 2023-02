Mohammed VI planta Sánchez el dia que Espanya consuma el gir amb el Sàhara

El rei Mohammed VI ha plantat el president espanyol, Pedro Sánchez, i fa una demostració de força el dia de la cimera que oficialitza el gir d’Espanya amb el futur del Sàhara Occidental. Sánchez ha estat rebut a Rabat pel primer ministre marroquí, Aziz Ajanuch, qui ha agraït el “valor” del president espanyol per donar suport al pla d’autonomia per al Sàhara, desmarcant-se així del posicionament històric de l’ONU de resoldre el conflicte amb un referèndum d’independència. “Espanya ha tingut el valor d’adoptar una visió històrica i realista”, li va dir Ajanuch.

La Moncloa ha intentat minimitzar el que partits com el PP qualifiquen “d’humiliació” i ha assegurat que era una reunió entre caps de govern i que Sánchez havia parlat amb el rei per telèfon abans de la cimera. Fonts del govern espanyol han explicat que en cap moment s’havia confirmat la presència de Mohammed VI a l’acte i que el monarca marroquí rebrà Sánchez pròximament. De fet, la Moncloa ha reconegut que el rei marroquí ni tan sols era al país i prefereix destacar els avenços concrets com l’enduriment de les polítiques migratòries que el Marroc ha promès a canvi del suport espanyol als seus plans pel Sàhara.

El president espanyol, Pedro Sánchez, amb el primer ministre marroquí, Aziz Akhannouc / Europa Press

Crítiques del PP per la “humiliació” de Mohammed VI a Sánchez

El vicesecretari d’Institucional del PP, Esteban González Pons, ha afirmat que no hi ha “humiliació més gran” que “cedir amb tot” davant el Marroc i que després Mohammed VI no s’hagi dignat a rebre’l en el marc de la cimera bilateral a Rabat. “Aquesta mena de menyspreus diplomàtics es paguen amb una dimissió”, ha dit González Pons. “Macron mai trepitjaria Rabat per no ser rebut pel rei”, ha etzibat. El dirigent popular ha criticat Sánchez per conformar-se amb què el rei marroquí li “agafi el telèfon”.

La visita de Sánchez al Marroc també ha estat marcada per l’absència del seu soci de govern. Podemos ha criticat en diverses opinions el gir “unilateral” del PSOE amb la “lliure autodeterminació” del Sàhara i ha justificat l’absència de ministres de la formació morada perquè “no es donaven les circumstàncies” per participar-hi.