La Mesa del Senat demana un informe abans d’admetre el grup de Junts

La Mesa del Senat ha deixat en standby la formació del grup propi de Junts per Catalunya a la cambra alta a l’espera d’un informe jurídic. L’òrgan, amb majoria del PP, ha demanat un informe als serveis jurídics perquè analitzin la viabilitat d’aprovar que tres formacions tinguin més senadors prestats que electes. Cal recordar que en el cas del Senat, el PSOE s’ha ofert a deixar escons a Junts, PNV i Sumar perquè tinguin grup propi.

El vicepresident primer del Senat, Javier Maroto, ha anunciat aquest dimarts la constitució dels grups de PP, PSOE, ERC-Bildu i la petició d’aquest informe abans de la formació definitiva de la resta de grups parlamentaris. El seu nomenament s’ha ajornat fins que es pronunciïn els serveis jurídics. Segons Maroto, aquesta maniobra del PSOE per deixar diputats als altres grups no té “precedents” perquè en el cas del partit de Carles Puigdemont hi ha “més senadors prestats que senadors polítics”. També és el cas de la formació Esquerra Confederal.

El vicesecretari d’Organització del PP, Javier Maroto, que actualment ocupa el càrrec de vicepresident del Senat/ Agència Catalana de Notícies (ACN)

El grup propi representa més temps i diners

El PP ha assegurat que acceptarà “exactament” el que diguin els serveis jurídics a qui ha encarregat aquest informe, del qual depèn l’existència dels grups propis de Junts, PNV i Esquerra Confederal. Obtenir grup propi és important perquè suposa tenir representació a tots els òrgans del Senat, més temps per intervenir en els debats, major iniciativa parlamentària i més recursos econòmics, humans i materials. Si aquests partits no aconseguissin tenir grup propi haurien d’anar al grup mixt, que suposa repartir-se el pastís en parts iguals.