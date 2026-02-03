La Moncloa trosseja el decret d’actualització de les pensions per esquivar Junts

El govern espanyol ha trossejat el decret òmnibus que contenia la revalorització de pensionsper esquivar el vot contrari de Junts al Congrés. Una decisió de La Moncloa que permetrà un augment de les pensions d’un 2,7% i un escut social més flexible. El govern de Sánchez busca així assegurar el decret i apropar-se a Junts, formació que va ser molt crítica amb les mesures contra els desnonaments que es pretenien incloure en el decret. En el Consell de Ministres d’aquest dimarts el PSOE ha aprovat els dos decrets, el de les pensions amb el suport de Junts i el PP, grups molts crítics amb l’intent del govern espanyol d’incloure diverses mesures que no hi tenien “res a veure” dins del decret de revalorització de les pensions.
En el cas del decret de l’escut social, el PNB ha jugat un paper clau en la seva aprovació, ja que l’executiu espanyol ha pactat amb la formació basca deixar els petits propietaris exempts de l’obligació d’assumir la càrrega d’oferir una alternativa habitacional a persones que es troben situació de vulnerabilitat. Un pacte que no ha estat ben rebut per part de Podem, qui ha assegurat que la pretensió de deixar “al carrer” aquestes famílies els genera “fàstic”.
Un escut social modificat
L’escut social va ser el detonant del no de Junts. Les mesures, que s’intentaven col·locar en el decret òmnibus de revalorització de les pensions, s’han flexibilitzat després de l’acord entre els socialistes i el PNB. Fonts del govern espanyol en declaracions fetes a l’ACN destaquen que el decret “blinda” les persones vulnerables. Els acords amb el PNB han permès, però, que els propietaris d’un o dos pisos no s’hagin de fer càrrec d’oferir una alternativa habitacional i que es reforcin les compensacions per als propietaris.
Des del PNB destaquen que les mesures busquen evitar que els petits propietaris es tornin “ciutadans vulnerables” si hi ha impagament per part dels inquilins o hi hagi una ocupació. “Permet recuperar la possibilitat de llogar els seus pisos evitant que continuïn els mesos d’impagament”, assenyalen els nacionalistes bascos.