Sánchez manté el pols amb les grans empreses de les xarxes socials després de l’anunci de la intenció de la Moncloa de prohibir l’accés a les xarxes per als menors de 16 anys. Ara, el Consell de Ministres del govern espanyol demanarà que la fiscalia investigui les grans empreses tecnològiques com X, Meta i TikTok “pels delictes que podria estar cometent per la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant intel·ligència artificial (IA)”.
En una publicació feta a través del seu compte de Twitter (ara conegut com a X), el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que “aquestes plataformes estan atemptant contra la salut mental, la dignitat i els drets dels nostres fills i filles”. Un fet que per al líder del PSOE i president espanyol “l’Estat no el pot permetre. La impunitat dels gegants ha d’acabar”.
Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 17, 2026
Estas plataformas están…
El govern espanyol vol prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys
L’anunci de Sánchez sobre que el govern espanyol vol que la fiscalia investigui els gegants tecnològics per la generació de pornografia infantil amb IA arriba dues setmanes després que el president espanyol anunciés, des del World Government Summit de Dubai, que l’executiu espanyol impulsarà un paquet de cinc mesures en les quals es pretén restringir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. El president espanyol va assegurar que aquest paquet de mesures busca “protegir els menors i reforçar el control de les xarxes socials”.
Un objectiu de Sánchez que té una lletra petita, ja que es busca que les plataformes de xarxes socials i els gegants tecnològics tinguin “sistemes efectius de verificació de l’edat” per poder generar “un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals”.