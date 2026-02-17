Sánchez mantiene el pulso con las grandes empresas de las redes sociales tras el anuncio de la intención de la Moncloa de prohibir el acceso a las redes para los menores de 16 años. Ahora, el Consejo de Ministros del gobierno español pedirá que la fiscalía investigue a las grandes empresas tecnológicas como X, Meta y TikTok «por los delitos que podría estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante inteligencia artificial (IA)».

En una publicación hecha a través de su cuenta de Twitter (ahora conocido como X), el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que «estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas». Un hecho que para el líder del PSOE y presidente español «el Estado no puede permitir. La impunidad de los gigantes debe terminar».

Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.



El gobierno español quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

El anuncio de Sánchez sobre que el gobierno español quiere que la fiscalía investigue a los gigantes tecnológicos por la generación de pornografía infantil con IA llega dos semanas después de que el presidente español anunciara, desde el World Government Summit de Dubái, que el ejecutivo español impulsará un paquete de cinco medidas en las que se pretende restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El presidente español aseguró que este paquete de medidas busca «proteger a los menores y reforzar el control de las redes sociales».

Un objetivo de Sánchez que tiene una letra pequeña, ya que se busca que las plataformas de redes sociales y los gigantes tecnológicos tengan “sistemas efectivos de verificación de la edad” para poder generar “un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.