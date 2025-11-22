El falangisme s’exhibeix a la seu del PSOE amb el permís dels jutges

La justícia espanyola i madrilenya s’ha posat, per variar, del costat del falangisme a la capital de l’Estat espanyol. El passat divendres 21 al vespre centenars de falangistes van desfilar tranquil·lament per la ciutat de Madrid des de prop de la seu del PP fins a la seu del PSOE, on van muntar el numeret final amb lloes al dictador Francisco Franco, a l’ideòleg falangista Primo de Rivera, i cants del ‘cara al sol’. Segons la Delegació del Govern a Madrid 700 persones van recorrer els carrers de Madrid sota el lema ‘Contra el genocidi del 78: en defensa de la nostra nació i del nostre poble’ i carregant contra la política de l’Estat espanyol.
La concentració convocada per La Falange es va iniciar a les nou del vespre al carrer de Gènova número 24, una localització molt pròxima a la seu del PP (Gènova 13) i s’ha desplaçat per diversos carrers de la capital de l’Estat espanyol (Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera, Marquès d’Urquijo) fins a arribar al carrer de Ferraz on té la seu el PSOE. Precisament a la seu dels socialistes és on els falangistes van muntar el numeret final realitzant la salutació feixista, corejant càntics a favor de Franco i Primo de Rivera i cantant “no és una seu, és un puticlub” i “Pedro Sánchez, fill de puta”, per acabar d’arrodonir l’espectacle dantesc organitzat.
🔴 Fin de la marcha de la FALANGE frente a la sede del PSOE en Ferraz, al canto de ‘Cara al Sol’. pic.twitter.com/u8HrY1PKKj— La Bandera (@labanderaes) November 21, 2025
Les togues, de part del falangisme
La Delegació del Govern a Madrid va, en primera instància, desautoritzar la concentració, però va ser el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) qui va acabar autoritzant la manifestació destacant que la decisió del TSJM “no és conforme a dret” i basava la seva denegació d’acord amb una mera possibilitat futura i incerta que es produïssin conductes contràries a la llei de memòria democràtica o al Codi Penal. “Aquestes conjectures no constitueixen raons fundades per a restringir el dret de reunió segons la llei i la jurisprudència”, van etzibar els magistrats.