El Ministeri de Cultura ha comunicat formalment a la Fundació Francisco Franco l’acord per la seva extinció, segons ha informat el mateix departament. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha signat el procediment emparat amb la llei de memòria democràtica, el pas previ al tancament de l’entitat. Fundada el 1976, la Fundació Francisco Franco dedicada “primordialment” a la difusió de la “dimensió humana i política” del dictador, segons els seus estatuts.
La llei del 2022 remarca que l’apologia del franquisme que enalteixi el cop d’estat i la dictadura o que enalteixi els seus dirigents són activitats “contràries a l’interès general”. És competència del Ministeri de Cultura instar l’extinció judicial de les fundacions que puguin incórrer en aquest enaltiment, com seria el cas de la Fundació Francisco Franco.
Segons la llei de fundacions, el procediment previ a l’extinció comença amb l’acord d’inici, que Urtasun va signar el passat 24 d’octubre, i la notificació a la fundació, que ja s’ha efectuat. Ara l’entitat té 10 dies hàbils per presentar al·legacions i, passat el termini, comença el període de prova. Posteriorment, s’aprova la proposta de resolució, que també es notifica a la fundació i s’obre un nou període d’al·legacions de 10 dies hàbils més.
El següent pas és que l’Advocacia de l’Estat elabori un informe i es resol l’acord per instar l’extinció judicial, que es trasllada de nou a l’Advocacia de l’Estat perquè ho tramiti a l’autoritat judicial corresponent. Després se signa la resolució judicial que acorda l’extinció i el darrer pas és liquidar els béns de la fundació, que es destinaran a una altra entitat sense ànim de lucre.
El Congrés tapa els buits legals
El ple del Congrés va aprovar el passat mes d’abril la modificació de la llei d’associacions amb l’objectiu de dissoldre qualsevol entitat que enalteixi el franquisme o que menystingui i humiliï les víctimes del cop d’estat de 1936 i la posterior dictadura. L’objectiu de la modificació –que va comptar amb els vots de la majoria d’investidura, l’abstenció del PP i el vot contrari de Vox– era evitar que la Fundació Francisco Franco, que ja tenia un procés obert pel Ministeri de Cultura per a la seva dissolució, trobés una via d’escapament convertint-se en associació.