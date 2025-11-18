El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciat aquest dimarts 18 de novembre al Congrés dels Diputats que el ministeri espanyol ha iniciat els tràmits per tancar les fundacions Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer i Queipo de Llano. Segons ha explicat Urtasun, el ministeri espanyol seguirà el mateix procediment que amb la Fundació Francisco Franco, fundació a la qual el govern espanyol ja ha notificat l’inici del procediment d’extinció. “Un govern democràtic no pot permetre que l’oblit s’infiltri en la nostra memòria col·lectiva i la desintegri, ni pot eludir el respecte a les desenes de milers de víctimes de la dictadura franquista, i ha d’exigir sempre, en tot moment, veritat, reparació i justícia”, ha assegurat Urtasun en declaracions recollides per l’ACN.
Quin és el procediment?
El primer que farà el ministeri espanyol és recollir tota la informació possible sobre aquestes quatre fundacions franquistes i aplicarà la Llei de Memòria Democràtica, llei que estableix que no pot haver-hi entitats que facin apologia del franquisme o que enalteixin la dictadura o el cop d’estat.
La llei de fundacions de l’Estat espanyol assenyala que el procediment previ a l’extinció judicial d’una fundació comença amb l’acord d’inici i la notificació a la fundació corresponent. Un cop fet aquest primer pas la fundació afectada té un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions a l’inici de l’extinció judicial. Passats aquests 10 dies el procés arriba a un període de prova per desembocar en una proposta de resolució que és notificada a la fundació corresponent. Després de la proposta de resolució, les entitats afectades també disposaran d’uns altres 1′ dies hàbils per presentar al·legacions.
Superats aquests tràmits l’Advocacia de l’Estat haurà de fer un informe i es resol amb un acord per executar l’extinció judicial. Aquesta resolució torna a l’Advocacia de l’Estat que ha de tramitar-ho a l’autoritat judicial per, posteriorment, signar la resolució judicial que acordi l’extinció judicial de la fundació. L’últim pas d’aquest procés és la liquidació dels béns de la fundació afectada, uns béns que seran destinats a una altra entitat sense ànim de lucre.