La Fundació Francisco Franco assegura que l’acord del govern espanyol anunciat aquest divendres per extingir l’entitat “no té fonament jurídic”. Des de l’entitat reivindiquen amb orgull l’apologia del franquisme, neguen que aquesta entitat humiliï a les víctimes i denuncien una “vulneració del dret a la llibertat ideològica”.
Aquest divendres el Ministeri de Cultura ha comunicat formalment a la Fundació l’acord per a la seva extinció. Un procediment que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha signat emparat amb la llei de memòria democràtica com a pas previ per al tancament de l’entitat. La llei, del 2022, remarca que l’apologia del franquisme que enalteixi el cop d’estat i la dictadura o que enalteixi els seus dirigents són activitats “contràries a l’interès general” i és competència del Ministeri de Cultura instar l’extinció judicial de les fundacions que puguin incórrer en aquest enaltiment.
Des de la Fundació critiquen que aquest comunicat del tancament de l’entitat es dona pròxim als 50 anys de la mort del dictador, el pròxim 20 de novembre, i també a les “sospites de corrupció” del govern de Pedro Sánchez. Amb tot, des de la Fundació assenyalen el “sectarisme” d’un govern espanyol que veuen “entestat” en aixecar de nou un mur entre els espanyols.
Difusió de la “dimensió humana” del dictador
Segons la fundació franquista, el 1975 ja s’havia enderrocat el mur que separava els ciutadans gràcies als espanyols que “sota el mandat de Franco van decidir construir sobre les cendres de l’odi un futur de benestar i concòrdia per a tots els espanyols”.
Des de la fundació franquista defensen que es dediquen “primordialment” a la difusió de la “dimensió humana i política” del dictador, segons els seus estatuts.
El ple del Congrés va aprovar el passat mes d’abril la modificació de la llei d’associacions amb l’objectiu de dissoldre qualsevol entitat que enalteixi el franquisme o que menystingui i humiliï les víctimes del cop d’estat de 1936 i la posterior dictadura. L’objectiu de la modificació –que va comptar amb els vots de la majoria d’investidura, l’abstenció del PP i el vot contrari de Vox– era evitar que la Fundació Francisco Franco, que ja tenia un procés obert pel Ministeri de Cultura per a la seva dissolució, trobés una via d’escapament convertint-se en associació.