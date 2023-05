Paluzie dona suport a la llista d’Independents de Sant Cugat contra el “desànim independentista”

L’expresidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha mostrat el seu suport a la llista ‘Independents de Sant Cugat‘ de cara a les eleccions municipals del pròxim diumenge 28 de maig. Ho ha fet aquest dijous al vespre en una roda de premsa al local de l’agrupació electoral que es presenta sense el paraigua de cap partit. De fet, l’agrupació local de l’ANC de Sant Cugat ha donat suport explícit a aquesta candidatura. “El meu suport és a títol personal”, ha dit l’expresidenta de l’ANC, qui considera que és una resposta al “desànim” que hi pugui haver en aquestes eleccions.

Acte Independents Sant Cugat amb Elisenda Paluzie 25.05.2023 / Mireia Comas

Tres motius per donar suport

L’objectiu de la candidatura és que aquestes eleccions s’hi parli també d’independència, més enllà dels problemes sectorials de cada municipi. “No estic d’acord que vagin deslligades la política municipal i la independència. Un exemple és la sobirania energètica. En un procés d’independència has de començar amb sobiranies locals”, ha exposat Paluzie posant d’exemple la cinquantena d’ajuntaments de Catalunya que paguen els impostos a l’agència tributària de Catalunya. L’expresidenta de l’ANC també ha exposat fins a tres arguments per donar suport a la candidatura d’Independents de Sant Cugat. La primera és que coneix a moltes de les persones que formen part de la llista. “Han sigut actius quan era presidenta de l’ANC. Són persones d’una trajectòria professional impecable”, ha dit Paluzie.

El segon motiu és que considera que en un procés d’independència és “important” que s’hi impliqui molta gent que no forma part de cap partit i ha posat com a exemple el Primer d’Octubre. “En un moment d’alliberament nacional dependre de la política professional és un risc enorme”, ha assegurat l’economista. El tercer motiu és que s’ha “normalitzat el conflicte i la desmobilització” i ho ha exemplificat amb els pactes de fa quatre anys d’ERC amb el PSC a Sant Cugat, i de Junts a la Diputació de Barcelona amb el PSC. “Ja es va normalitzar amb presos polítics fa quatre anys”, ha recordat Paluzie, qui ha exigit a l’independentisme no pactar amb els partits del 155. De fet, l’exemple més paradigmàtic és en Josep Lluís Llibreria, qui va com a número tres en aquests comicis, però, en els anteriors, va anar a la llista de Junts. Quan es va donar a conèixer el pacte amb el PSC a la Diputació barcelonina, va dimitir.

Cariola aposta per una independència des dels municipis

La cap de llista d’Independents de Sant Cugat, Giuseppina Cariola, ha assegurat que la independència sempre comença des dels municipis. De fet, ha posat d’exemple les consultes d’Arenys de Munt i afirma que és un exemple de com amb “independència de les directives dels lobbies de poder, el poble es va poder autoorganitzar per poder prendre decisions per si mateix”. “És una qüestió de benestar de la ciutadania. Totes les actuacions des de l’1 d’octubre han anat en contra de la independència i del poble català”, ha dit renyant els partits polítics.

L’alcaldable d’Independents de Sanat Cugat, Giuseppina Cariola, juntament amb Elisenda Paluzie 25.05.2023 / Mireia Comas

L’ANC de Sant Cugat dona suport a la candidatura

L’agrupació local de l’ANC de Sant Cugat ha mostrat el seu suport públic a la candidatura d’Independents de Sant Cugat. De fet, el seu coordinador, Jaume Cifuentes, ho ha argumentat explicant que es basen en els 10 punts programàtics marcats en el full de ruta de l’ANC. Tot i això, ha admès que tenien el “temor” de com rebrien els associats de l’entitat aquest suport tan explícit. Per això, han fet fins a tres enviaments: el primer, fent públic el seu suport; i el segon, i el tercer, demanant el vot. Ho han fet als 3.300 associats de l’entitat a Sant Cugat i només tres se n’han donat de baixa. “La resposta és molt positiva. Només dues persones és una incidència mínima”, ha dit Cifuentes, qui ha explicat que cap altre partit polític els havia demanat el seu suport.

Independents de Sant Cugat assegura que és “l’única candidatura independentista”

El coordinador d’Independents de Sant Cugat, Artur Royo, ha dit taxativament que és l’única candidatura independentista que es presenta en aquests comicis a Sant Cugat. “De candidatures independentistes només hi ha la nostra”, ha dit literalment. Així mateix, s’ha reivindicat com “l’al·lè d’esperança” a tota aquella gent que va anar a votar el Primer d’Octubre. Així mateix, ha llançat un dard a l’alcaldable de Junts, Josep Maria Vallès, dient-li que no li estranya que “no li parli ningú d’independència”. “L’han volgut enterrar”, ha dit Royo en un missatge cap a Junts. “Som els de veritat i som els únics fidels al Primer d’Octubre”, ha dit el coordinador de la llista electoral, qui considera que la independència vindrà dels municipis.