S’escalfa la campanya a Sant Cugat i Junts acusa el tripartit de mala gestió econòmica

Poques hores abans de la fi de la campanya electoral que acaba aquest divendres, Junts per Catalunya a Sant Cugat del Vallès l’ha escalfat acusant el tripartit de mala gestió econòmica. En una nota de premsa, els de Josep Maria Vallès afirmen que “si es manté el ritme actual de recaptació, l’Ajuntament, governat encara per ERC, PSC i CUP, ingressarà almenys 20 milions d’euros menys del previst”. També acusen els republicans, socialistes i cupaires de tenir 10 milions d’euros d’ingressos “ficticis” al pressupost. “Aquest forat s’acumula al que ja s’havia anat denunciant els anys precedents, d’uns 15 milions d’euros addicionals”, diuen els junters en un comunicat.

Un 10% dels ingressos són “ficticis”

Des de Junts per Catalunya a Sant Cugat asseguren que aquests 10 milions d’euros d’ingressos “ficticis” és el que es desprèn de la liquidació del pressupost a 31 de març del 2023. Segons les dades recollides pel partit de Laura Borràs i Jordi Turull, el consistori ha assolit una recaptació neta de 75.000 euros per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (el que se li sol dir plusvàlues) quan el pressupost preveu que es recaptaran 16.350.000 euros. “De mantenir-se aquest ritme el decalatge entre les previsions d’ingressos i la realitat superaria els 16 milions d’euros, només per aquest concepte”, expliquen des de Junts, que denuncia aquesta situació des de l’oposició.

Sant Cugat 08.05.2023 / Mireia Comas

Així mateix, denuncien que també succeeix una cosa similar amb altres previsions d’ingressos, com per exemple amb l’impost sobre construccions, instal·lacions, i obres (ICIO) i en Llicències urbanístiques “la recaptació va per la meitat del que correspondria”. “De mantenir-se aquest ritme el forat que deixaria el tripartit per al nou govern que sorgeixi de les eleccions seria de 3,5 milions addicionals. Aquests imports s’acumularien als almenys 2 milions addicionals de menor recaptació respecte al previst per IBI, entre altres”, assegura Junts, que aspira a recuperar l’alcaldia, després que el 2019 guanyés les eleccions però el pacte entre ERC, el PSC i la CUP els impedís continuar governant.

“Forat en el pressupost corrent”

Junts per Sant Cugat també assegura que ha vingut denunciant des del 2020 que el tripartit estava “aprovant pressupostos en què la despesa estructural creixia molt per sobre dels ingressos i que s’estava generant un forat al pressupost corrent”. Els junters expliquen que el 2021 ja es van haver “d’incorporar” uns 9 milions d’euros de romanents de tresoreria per finançar despeses com les nòmines o les subministracions. “Això es va repetir el 2022, moment en el qual el nostre grup va estimar que entre despeses infradotades i ingressos inflats el forat pressupostari real ascendia ja a prop de 15 milions”, expliquen. En aquesta línia, recorden que a conseqüència de la pandèmia part de les normes d’estabilitat pressupostàries estan suspeses i asseguren que en condicions normals està “prohibit” incorporar romanent per despesa ordinària.

Dèficit de 6,7 milions i Ajuntament “tutelat”

Els de Josep Maria Vallès també expliquen com el 2022 el pressupost es va tancar amb un dèficit de 6,7 milions d’euros i que si no va ser més alt va ser “gràcies” a la baixíssima execució. “Amb l’estalvi net negatiu generat, la llei imposa l’elaboració d’un Pla de Sanejament i que l’Ajuntament estigui sotmès a tutela per part de la Generalitat”, asseguren.

Sobre la baixa execució del pressupost, Junts assegura que el retard en l’aprovació dels pressupostos dels anys 2020, 2021 i 2022 ha provocat que “el termini per executar-los ha estat molt més curt del normal”. Així és com, segons la candidatura, “s’han generat enormes bosses de romanent de crèdit (73 milions de mitjana de pressupost disponible no executat) i de tresoreria inactiva als comptes corrents de l’Ajuntament (48 milions, més 24 milions addicionals en operacions de crèdit

concertades i no disposades)”. La conclusió de Junts és que l’actual govern municipal “ha vingut retenint enormes quantitats de diners que són de totes i tots als comptes corrents de l’Ajuntament en lloc de mobilitzar-los per aportar valor a la ciutadania tal com caldria, fins i tot en plena pandèmia”.

Sense pressupost per al 2023, tot i tenir majoria absoluta

Un dels punts febles del tripartit que ataca tota l’oposició, i que Junts torna a recordar en aquest dur comunicat de campanya, és el fet que el govern municipal d’ERC, PSC i CUP “no ha estat capaç d’aprovar ni un pressupost a temps en tot el mandat malgrat governar amb majoria absoluta”. De fet, aquest any ni tan sols l’han arribat a presentar al ple. Junts considera que si han optat per prorrogar el pressupost del 2022 ja sigut perquè “no han volgut assumir el cost polític de les enormes retallades que hauria de reflectir”.

Segons els càlculs de Junts, l’Ajuntament de Sant Cugat es troba en una situació perillosa perquè opera amb les previsions del 2022 –amb “ingressos inflats” i “despeses no dotades”, diuen– en un moment d’inflació, cos que comportarà “increments de despesa milionaris i obligatoris en nòmines i interessos”, entre altres despeses. El vaticini de la candidatura de Josep Maria Vallès és que “els ingressos previstos no arribaran a cobrir totes les despeses compromeses amb la ciutadania”. “El tripartit amaga l’impacte que això generarà, ha aprovat una primera contenció (retallada) d’1,7 milions, i deixa irresponsablement la resta de l’ajust per a qui governi després de les eleccions d’aquest 28 de maig”, etziben els de Junts.