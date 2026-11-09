Junts per Catalunya afronta la campanya de les eleccions del 29-N amb una estratègia clarament definida pel lema que han escollit: “Catalunya al centre”. La candidatura encapçalada per Míriam Nogueras vol reivindicar la seva capacitat negociadora a Madrid durant l’última legislatura i, segons remarquen fonts de Junts als mitjans, es marca l’objectiu de mantenir la “clàusula Catalunya” per tornar a ser decisius i condicionar qualsevol acord a l’Estat als interessos d’estricta obediència catalana.
Junts es reivindica com l'”únic” partit que “no té Madrid a la papereta” en aquesta cita electoral, un eslògan que volen abanderar en una campanya electoral que recorrerà poblacions com Barcelona, Reus, Vic, Roses, Lleida o Tarragona o Castelldefel, entre altres. La campanya arrencarà el pròxim 12 de novembre a l’espai Valkiria, al Poblenou de Barcelona, la ciutat escollida per tancar la campanya.
Des del partit destaquen que l’única fórmula per aconseguir conquestes per al país és mantenir la posició i fer valer la força dels seus vots. En aquest sentit, la formació treu pit d’haver estat l’únic grup de l’oposició capaç d’aprovar tres lleis pròpies a la cambra baixa estatal, així com d’haver aconseguit la fites històriquès com l’ús del català al Congrés dels Diputats i d’haver situat l’oficialitat de la llengua en l’agenda de la Unió Europea, un compromís que exigiran que continuï tan bon punt es reprengui l’activitat legislativa si són decisius.
Participació de Puigdemont
La previsió amb la qual treballa l’equip de campanya és que el president a l’exili i líder del partit, Carles Puigdemont intervingui, com a mínim, a l’acte d’inici, a l’acte central, que se celebrarà a Castelldefels, i al de tancament, que també se celebrarà a Barcelona. Ho farà a través de videoconferència, i en aquesta campanya no hi ha previst cap acte electoral fora de Catalunya. D’altra banda, des de Junts descarten cap efecte sorpresa o irrupció d’última hora enmig de la campanya. En aquest sentit, remarquen que el retorn –sigui quan sigui la decisió del Suprem– serà en clau de país.
Objectiu: superar els set diputats i mobilitzar l’abstencionisme
Finalment, Junts es fixa l’objectiu de superar els set escons actuals i situar-se en una forquilla de 8 a 9 diputats, una tendència a l’alça que reflecteixen algunes enquestes. En aquest sentit, el partit confia a captar votants de la “bossa abstencionista” que fa temps que no acudeix a les urnes i que busca una opció d’estricta obediència catalana. Fins ara, el partit a posar sobre la taula carpetes com el concert econòmic o el traspàs de Rodalies, però la candidatura juntaire anirà desgranat el seu programa al llar de dues setmanes d’intensa campanya electoral.