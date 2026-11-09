Junts per Catalunya afronta la campaña de las elecciones del 29-N con una estrategia claramente definida por el lema que han escogido: «Catalunya al centro». La candidatura encabezada por Míriam Nogueras quiere reivindicar su capacidad negociadora en Madrid durante la última legislatura y, según destacan fuentes de Junts a los medios, se marca el objetivo de mantener la «cláusula Catalunya» para volver a ser decisivos y condicionar cualquier acuerdo en el Estado a los intereses de estricta obediencia catalana.

Junts se reivindica como el «único» partido que «no tiene Madrid en la papeleta» en esta cita electoral, un eslogan que quieren abanderar en una campaña electoral que recorrerá poblaciones como Barcelona, Reus, Vic, Roses, Lleida o Tarragona o Castelldefel, entre otras. La campaña comenzará el próximo 12 de noviembre en el espacio Valkiria, en el Poblenou de Barcelona, la ciudad escogida para cerrar la campaña.

Desde el partido destacan que la única fórmula para lograr conquistas para el país es mantener la posición y hacer valer la fuerza de sus votos. En este sentido, la formación saca pecho de haber sido el único grupo de la oposición capaz de aprobar tres leyes propias en la cámara baja estatal, así como de haber conseguido hitos históricos como el uso del catalán en el Congreso de los Diputados y haber situado la oficialidad de la lengua en la agenda de la Unión Europea, un compromiso que exigirán que continúe tan pronto como se reanude la actividad legislativa si son decisivos.

La candidata de Junts el 29-N, Míriam Nogueras, durante la presentación de la campaña este lunes / ACN

Participación de Puigdemont

La previsión con la que trabaja el equipo de campaña es que el presidente en el exilio y líder del partido, Carles Puigdemont intervenga, como mínimo, en el acto de inicio, en el acto central, que se celebrará en Castelldefels, y en el de cierre, que también se celebrará en Barcelona. Lo hará a través de videoconferencia, y en esta campaña no está previsto ningún acto electoral fuera de Cataluña. Por otro lado, desde Junts descartan cualquier efecto sorpresa o irrupción de última hora en medio de la campaña. En este sentido, remarcan que el regreso –sea cuando sea la decisión del Supremo– será en clave de país.

Objetivo: superar los siete diputados y movilizar el abstencionismo

Finalmente, Junts se fija el objetivo de superar los siete escaños actuales y situarse en un rango de 8 a 9 diputados, una tendencia al alza que reflejan algunas encuestas. En este sentido, el partido confía en captar votantes de la «bolsa abstencionista» que hace tiempo que no acude a las urnas y que busca una opción de estricta obediencia catalana. Hasta ahora, el partido ha puesto sobre la mesa carpetas como el concierto económico o el traspaso de Rodalies, pero la candidatura de Junts irá desgranando su programa a lo largo de dos semanas de intensa campaña electoral.