El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha criticado este jueves la celebración de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, programada para este mediodía en el Palau de la Generalitat y presidida por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez. A través de una carta dirigida directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha exigido la desconvocatoria inmediata de la cumbre institucional y ha denunciado que la reunión de hoy es «propaganda electoral».

«La celebración de esta reunión en pleno periodo electoral, y solo doce horas antes del inicio oficial de la campaña, es una decisión inaudita y que evidencia que la convocatoria responde a una operación de propaganda al servicio del PSC y del PSOE, y no a la voluntad de alcanzar acuerdos en beneficio de Cataluña», ha expuesto Sales, que considera «inadmisible» convocar una nueva reunión cuando el Estado no ha cumplido compromisos anteriores como, por ejemplo, la transferencia del IRPF. «La Comisión Bilateral debe servir para defender los intereses de Cataluña, no para acumular anuncios que luego no se traducen en resultados«, ha rematado. Así, Sales ha trasladado a Illa que «antes de negociar nuevos acuerdos, el Gobierno del Estado debe ejecutar los que aún tiene pendientes».

Además de la celebración de la reunión de hoy, Sales reprocha a Illa que haya presidido varios actos institucionales a las puertas de las elecciones, como la firma de nuevos acuerdos con ayuntamientos en materia de vivienda o la presentación de la resolución de la segunda convocatoria del Plan de Barrios y Villas. En este sentido, le ha recordado que desde la convocatoria electoral y hasta el día de las elecciones, hay «limitaciones expresas a la promoción de los logros de los poderes públicos». «La Generalitat debe preservar escrupulosamente la neutralidad institucional y evitar que su

actividad se convierta en un instrumento de propaganda electoral del PSC y del PSOE», sentencia.

He demanat al president Illa que ajorne la Comissió Bilateral Generalitat-Estat d’avui fins després del 29-N. Convocar aquesta reunió a poques hores de començar la campanya només respon a una nova operació de propaganda electoral dels socialistes. Que deixe de fer de cap de campanya de Pedro Sánchez i que faça de president de la Generalitat. — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) November 12, 2026

Acusaciones de «propaganda electoral»

Más allá de la petición por escrito, Sales ha hecho pública su exigencia a través de un mensaje en las redes sociales en el que cuestiona abiertamente la intencionalidad política del Gobierno de la Generalitat. Según la dirigente de Junts, la fecha elegida para la cumbre responde exclusivamente a intereses partidistas y no a la agenda institucional del país. «Convocar esta reunión pocas horas antes de comenzar la campaña solo responde a una nueva operación de propaganda electoral de los socialistas», ha sentenciado la presidenta del grupo parlamentario en su tuit. La dirigente de Junts ha reclamado al presidente catalán que priorice la gestión institucional por encima de las necesidades electorales de su partido en Madrid. «Que deje de hacer de jefe de campaña de Pedro Sánchez y que actúe como presidente de la Generalitat», ha espetado Sales en el mismo mensaje público.